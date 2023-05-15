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Флаги Армении и АзербайджанаФото: COLOURBOX
ПолитикаАрмения

Пашинян и Алиев добились прогресса на переговорах в Брюсселе

Олег Соколенко
36 мин. назад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели переговоры в Брюсселе. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, два лидера добились прогресса в урегулировании конфликта.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в воскресенье, 14 мая, провели переговоры в Брюсселе, куда приехали по приглашению ЕС. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, комментируя итоги встречи для прессы, заявил: два лидера достигли прогресса по нескольким важным аспектам урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сами Пашинян и Алиев пока никак не прокомментировали итоги переговоров в Брюсселе.

По словам Мишеля, оба политика "подтвердили безусловную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года" и территориальной целостности Армении и Азербайджана в их границах на момент распада СССР. Иными словами, речь идет о признании Нагорного Карабаха, населенного преимущественно этническими армянами, территорией Азербайджана. Окончательная демаркация и демилитаризация границ будет предметом переговоров между сторонами, отметил глава Европейского совета.

Другим вопросом, по которому был достигнут прогресс, стало, цитируя Шарля Мишеля, "разблокирование транспорта и экономических связей в регионе". В частности, речь идет о транспортном коридоре между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской автономной республикой. Такой коридор хочет проложить по территории Армении Баку; при этом в Ереване опасаются, что он фактически отрежет юг страны от остальной ее части, более того - лишит Армению прямой дороги в Иран.

По словам Шарля Мишеля, прогресс также был достигнут в переговорах о взаимном освобождении пленных, которое должно произойти "в течение ближайших недель". "Мы также обсудили важность активизации работы по уточнению судьбы пропавших без вести и по разминированию", - добавил еврочиновник.

Проблемы вокруг Нагорного Карабаха

Ставился ли вопрос о Лачинском коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом, глава Евросовета не рассказал. Этот транспортный путь был блокирован в декабре 2022 года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экоактивистами. При этом Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион, что привело к нехватке в нем продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров. В феврале суд ООН предписал Баку разблокировать Лачинский коридор. Однако в апреле Азербайджан установил там свой КПП, что Европарламент расценил как "вопиющее нарушение" международных обязательств

При этом, по словам Шарля Мишеля, стороны "продолжили обмен мнениями по вопросу о правах и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области". Глава Евросовета призвал Азербайджан тесно сотрудничать в этом вопросе с международным сообществом и вести "прозрачный и конструктивный диалог" между Баку и армянским населением Нагорного Карабаха.

Стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах

"Лидеры (Армении и Азербайджана. - Ред.) выразили общую готовность к миру на Южном Кавказе. Я высоко оцениваю их усилия для этого, - заявил Мишель. - После недавних позитивных переговоров в США по поводу мирного договора, нужно сохранить импульс для принятия решительных шагов к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном".

Между тем, на фоне переговоров, Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Так, Минобороны Армении 11 мая сообщило об обстреле Азербайджаном армянских позиций и ранении двух армянских солдат. В Баку в свою очередь заявили о ранении азербайджанского солдата в результате обстрела со стороны Армении.

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