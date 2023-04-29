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Разрушения в Нагорном КарабахеФото: Ashot Gazazyan/DW
ПолитикаАрмения

В США попытаются уладить конфликт Армении и Азербайджана

Ольга Лебедева
24 мин. назад

Глава МИД Армении 30 апреля прибудет в Вашингтон, где пройдет очередной раунд переговоров по нормализации отношений Баку и Еревана.

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Армения и Азербайджан предпримут новую попытку дипломатического разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля прибудет с рабочим визитом в Вашингтон, где "запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", сообщила в субботу, 29 апреля, пресс-служба МИД Армении.

В состав делегации из Еревана также войдет вице-спикер парламента, спецпредставитель на переговорах с Турцией по нормализации отношений Рубен Рубинян, он будет находиться в Вашингтоне с 29 апреля по 5 мая, сообщается далее. Комментариев с азербайджанской стороны пока не поступало.

Конфликт Армении и Азербайджана

Уже несколько месяцев Азербайджан блокирует Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом. Он был перекрыт 12 декабря 2022 года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель суда ООН отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда в ходе войны, которые Баку и Ереван вели в течение шести, с обеих сторон погибли более 6500 человек. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть территории, которую контролировала после распада СССР.

20 февраля заработала двухлетняя гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA). Она действует исключительно на армянской территории.

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