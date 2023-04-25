Европарламент: Баку нарушил международные обязательства

О "вопиющем неуважении" Азербайджаном своих международных обязательств в отношении Лачинского коридора заявили парламентские комитеты партнерства ЕС-Армения, сотрудничества ЕС-Азербайджан и ассоциации ЕС-Грузия.

Серьезную обеспокоенность в связи с установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре выразили во вторник, 25 апреля, в Европарламенте. Этот шаг чреват негативными последствиями и может рассматриваться как "явное нарушение заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года" и как "акт неуважения к имеющему обязательную силу постановлению Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года", сказано в совместном заявлении главы делегации по связям с Южным Кавказом Европарламента Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и постоянного докладчика Европарламента по Азербайджану Желяны Зовко.

Постановление суда предписывает Азербайджану "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", указывают евродепутаты.

Они напоминают, что азербайджанская блокада коридора продолжается с 12 декабря 2022 года, что создает гуманитарные трудности для жителей Нагорного Карабаха и подрывает перспективы мира. "Мы призываем Баку немедленно изменить курс и взять на себя обязательства по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и соблюдению международных обязательств и норм. ЕС по-прежнему готов помочь сторонам в урегулировании всех разногласий посредством переговоров", - сказано в документе.

Депутаты указали на символичность даты

Европарламентарии выразили сожаление, что Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре накануне Дня памяти жертв геноцида армян 24 апреля. "Мы чтим память полутора миллионов жертв геноцида и призываем международное сообщество сохранять бдительность в отношении всех случаев подстрекательской риторики и действий, разжигающих ненависть и препятствующих примирению", - резюмировали авторы заявления.

Лачинский коридор был блокирован 12 декабря 2022 года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель суда ООН отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели войну.

Боестолкновения двухлетней давности унесли более 6500 жизней. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть территории, которую контролировала после распада СССР.

20 февраля заработала двухлетняя гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA). Она действует исключительно на армянской территории.

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