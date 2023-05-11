  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Артиллерийское орудие и клубы дыма во время войны в Нагорном Караюахе, октябрь 2020
Во время войны в Нагорном Караюахе, октябрь 2020 годаФото: ARIS MESSINIS/AFP
ПолитикаАрмения

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Ереван заявил, что Азербайджан обстреливает армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк. В Базу сообщили о ранении азербайджанского солдата в результате обстрела со стороны Армении.

https://p.dw.com/p/4RBFf

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах своих территорий. Министерство обороны Армении в четверг, 11 мая, сообщило, что азербайджанские войска обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк на востоке Армении из артиллерии и минометов, в результате ранены двое армянских солдат.

В сообщении отмечается, что "подразделения ВС Армении предпринимают соответствующие оборонительные меры". Минобороны Армении также назвало дезинформацией сообщение оборонного ведомства Азербайджана о том, что армянские войска открыли огонь, в результате чего было ранен азербайджанский военнослужащий.

Версия Минобороны Азербайджана

Со своей стороны министерство обороны Азербайджан обвинило войска Армении в нарушении перемирия и преднамеренной провокации. "Подразделения ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен военнослужащий Азербайджана", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

В сообщении также утверждается, что обстрелы азербайджанской территории продолжаются, "ВС Армении активно используют крупнокалиберные орудия и минометы".

В то же время азербайджанское издание Caliber, специализирующееся на военных новостях, пишет, что Армения активно использует дроны-камикадзе для ударов по позициям ВС Азербайджана на границе. Дроны предположительно иранского производства, зафиксировано уже не менее пяти мощных взрывов.

Нагорно-Карабахский конфликт

Две бывшие советские республики - Армения и Азербайджан - уже многие десятилетия сражаются за контроль над Нагорным Карабахом - регионом Азербайджана, населенном преимущественно этическими армянами.

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в воскресенье, 14 мая, проведут в Брюсселе трехстороннюю встречу с целью добиться урегулирования конфликта.

Смотрите также:

Что происходит в Нагорном Карабахе?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.
Политика4 августа 2022 г.29:49 мин.
external

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Ситуация на линии разграничения между армянскими и азербайджанскими военными остается взрывоопасной. То и дело завязываются перестрелки, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении условий перемирия. Репортаж DW.
Конфликты22 июня 2021 г.03:02 мин.

Сотк на востоке Армении на карте Google

goo.gl
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В сентябре-октябре 2022 года россияне массово уезжали в Грузию, создав пробки на границе. Фото 28 сентября 2022 года

Россияне в Грузии и Армении: кто они и что думают о будущем

Общество6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рок-группа Lord of the Lost, представляющая Германию на "Евровидении-2023", в интервью DW в Ливерпуле

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Культура5 ч. назад
Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета белорусских демсил

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Политика14 ч. назад
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Права человека16 ч. назад
Let 3, Хорватия

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Культура17 ч. назад10 фото
Гость "Евровидения-2023" Alyosha из Украины во время выступления в Ливерпуле

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Культура10 мая 2023 г.
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика10 мая 2023 г.
На главную страницу