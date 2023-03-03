Пашинян в Берлине заговорил о будущем Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в промежутке между встречами с канцлером и президентом ФРГ нашел в Берлине время для обмена мнениями с немецкими дипломатами и экспертами.

Немецкая пресса едва обратила внимание на визит в Берлин премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны, между тем, провели "очень хорошие и интенсивные" переговоры, сообщил по итогам общения с Пашиняном канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Глава правительства ФРГ пообещал Пашиняну усилить миссию ЕС по наблюдению за линией разграничения в Нагорном Карабахе , назвав нынешнее гуманитарное положение в регионе "очень удручающим".

Помимо обещаний помочь в продолжении реформ Пашиняну на последовавшей за встречей с канцлером пресс-конференции пришлось столкнуться с острыми вопросами, в частности, о неожиданном росте товарооборота Армении с Россией после ввода западных санкций в отношении Москвы. После переговоров с Шольцем Пашинян выступил вечером 2 марта с речью и пообщался с немецкими дипломатами и экспертами по Южному Кавказу на встрече, организованной Германским обществом внешней политики (DGAP).

Речь Пашиняна: основные вехи армяно-азербайджанского конфликта

В своем выступление Никол Пашинян сосредоточился, что было вполне ожидаемо, на армяно-азербайджанском конфликте. Армянский премьер обрисовал перед собравшимися некоторые вехи конфликта, попытки достичь устойчивого соглашения с Баку и завершил свою речь описанием сегодняшней гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе после начала блокады Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Армению и самопровозглашенную НКР.

Военные Азербайджана на контрольно-пропускном пункте в Лачинском коридоре, 27 декабря 2022 года Фото: TOFIK BABAYEV/AFP

С 12 декабря прошлого года ее перегородили люди с азербайджанскими флагами, заверяющие, что являются экологами-активистами. С того момента "120 тысяч армян Нагорного Карабаха оказались отрезаны от жизненно важных поставок" медикаментов и продуктов питания, а с 9 января Азербайджан блокирует еще и поставки газа, добавил Пашинян.

Только Красный Крест и российские миротворцы получают возможность поставлять важные товары в регион, но эти поставки нерегулярные и недостаточные, посетовал армянский премьер. Университеты, школы и детсады Нагорного Карабаха вынужденно закрыты, дети и подростки лишены образования - блокаду Лачинского коридора Пашинян назвал попыткой этнической чистки Нагорного Карабаха. "Лачинский коридор открыт для тех, кто хочет покинуть его", - процитировал Пашинян слова своего главного оппонента, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Получается, что регион закрыт для тех, кто хочет в нем оставаться, сделал вывод армянский лидер.

Попытка найти выход - протянув руку Турции

Описав сложности взаимоотношений с Баку из-за Нагорного Карабаха, Никол Пашинян объявил о новой инициативе Еревана в отношении другого соседа по региону, с которым Армению тоже связывают непростые взаимоотношения, - Турции.

"Мы готовы полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения. Мы готовы в одностороннем порядке открыть границы с Турцией. Есть несколько маленьких, но обнадеживающих знаков для достижения прогресса в этом процессе", - заявил Пашинян в Берлине, напомнив, что граница между странами закрыта уже 30 лет и что, по его словам, "не Армения ее закрыла".

При этом премьер добавил, что у Еревана для восстановления отношений с Турцией нет никаких предварительных условий: "Мы просто думаем, что соседи должны иметь (нормальные. - Ред.) отношения. Если честно, я даже не уверен, стоит ли это говорить, но препятствие на пути между нами возникает из-за позиции Азербайджана. Баку призывает (Анкару. - Ред.) не устанавливать дипотношения с Арменией".

Нотки сомнения Пашиняна в демократии

Последовавшая за речью Никола Пашиняна дискуссия в DGAP завязалась сначала вокруг риторического вопроса премьера о том, "способна ли демократия обеспечить безопасность". С одной стороны, Пашинян заверил, что "Армения сегодня - это международно признанная демократическая страна", но тут же добавил, что армянское общество "справедливо", по его выражению, "беспокоит серьезный вопрос" о силе демократии, когда речь идет о защите своего государства.

Эксперт DGAP Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Само противопоставление демократии и безопасности - неверное, возразил главе армянского правительства эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister), взявший слово после Пашиняна. "Только демократия и делает Армению сильнее", - подчеркнул Майстер, вместе с тем высказав понимание "сложного положения", в котором оказался Ереван. "То, что вас переизбрали на последних выборах, четко показало, чего хочет армянское общество", - заверил политолог.

Проблема не в форме правления в Армении, а в том, что вся региональная структура безопасности изменилась в результате Второй карабахской войны и смещения интересов международных игроков в регионе, прежде всего России, добавил эксперт DGAP. Желание обойти санкции Запада сближает Россию с Турцией и Ираном: "На Южном Кавказе больше нет прежнего порядка и нет гарантий безопасности, которые раньше давала Россия". Это особенно критично для Армении, согласен Майстер, и именно поэтому для нее так важна, по его убеждению, международная поддержка.

Немецкий политолог считает возникший вакуум безопасности в регионе возможностью для Европы взять на себя больше ответственности: "ЕС сможет быть глобальным игроком, только если сумеет быть хорошим региональным игроком".

Пашинян: Мирный договор не должен стать капитуляцией Армении

Ближе к финалу дискуссия между Пашиняном и участниками встречи в DGAP, поддержанная вопросом из зала о том, обсуждали ли лидеры Армении и Азербайджана в ходе своих предыдущих встреч возможные выгоды от мирного урегулирования, приобрела неожиданно оптимистический - для в целом ожесточенного конфликта между двумя странами - тон.

Даже на выступление представителя посольства Азербайджана с обвинениями в его адрес о том, что именно Армения несет всю ответственность за существующий конфликт, Пашинян в ответ лишь повторил позицию Еревана о том, что Азербайджан должен соблюдать соглашение о перемирии от 9 ноября 2020 года. И сослался на решение Международного суда ООН в Гааге, который 22 февраля предписал Азербайджану разблокировать Лачинский коридор.

"Меня критикуют в Армении, считают слишком проазербайджанским и протурецким", - признался армянский премьер. И добавил, что "миротворческая повестка" - это его "обязанность". По словам Пашиняна, парламентское большинство в Армении взяло на себя ответственность за курс на достижение мира с Азербайджаном, но это соглашение "должно быть не капитуляцией Армении, а настоящим, долговечным миром".

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