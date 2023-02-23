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Рубен Варданян, 2015 год
Рубен Варданян, 2015 годФото: picture-alliance/dpa/V. Astapkovich
ПолитикаАзербайджан

Миллиардер Варданян уволен с поста главы Нагорного Карабаха

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

Рубен Варданян возглавлял правительство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики 3,5 месяца. Руководство регионом переходит к Гургену Нерсисяну.

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Бизнесмен Рубен Варданян освобожден от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах). Соответствующий указ обнародован в четверг, 23 февраля, на заседании правительства под руководством президента непризнанной республики Араика Арутюняна.

"Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации", - заявил Арутюнян, поблагодарив Варданяна за проделанную работу. Возглавить правительство НКР было предложено генеральному прокурору непризнанной республики Гургену Нерсисяну.

Отказ от гражданства РФ и переезд в Нагорный Карабах

В начале сентября прошлого года Варданян заявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. 4 ноября стало известно, что он согласился возглавить правительство непризнанной республики.

Рубен Варданян - бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", основатель бизнес-школы "Сколково". В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в один миллиард долларов, включив в список 200 богатейших людей России.

В марте 2019 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки Диалог", через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 млрд долларов.

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