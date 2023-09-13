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Глава Евросовета призвал к деэскалации в Нагорном Карабахе

Сергей Ромашенко
13 сентября 2023 г.

Шарль Мишель интенсивно контактирует с лидерами Армении и Азербайджана с целью разрядки напряженности в регионе. Он вновь призвал разблокировать Лачинский коридор для гуманитарных поставок в Карабах.

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Созданный Азербайджаном КПП на въезде в Лачинский коридор, май 2023 года
Азербайджанский КПП на въезде в Лачинский коридорФото: Tofik Babayev/AFP/Getty Images

Глава Евросовета Шарль Мишель предпринимает активные усилия с целью добиться деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе, основываясь на предложениях, публично озвученных 1 сентября, говорится в пресс-релизе Евросовета, обнародованном в среду, 13 сентября.

Как указывается в документе, Мишель в последние несколько дней вел интенсивные телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсуждал ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита стран "большой двадцатки" в Нью-Дели 10 сентября.

Деблокада Лачинского коридора

В пресс-релизе отмечается, что эти усилия в дополнение к ежедневным контактам с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян призваны содействовать деэскалации напряженности и выработке решения, которое позволит деблокировать гуманитарный доступ к карабахским армянам.

В документе выражается надежда на то, что проход российской гуманитарной колонны по маршруту Агдам-Аскеран создаст условия для возобновления регулярных гуманитарных поставок местному населению. "Ситуация на местах быстро ухудшается. Жизненно важно обеспечить доставку продуктов первой необходимости карабахским армянам. Открытие дороги Агдам-Аскеран - важный шаг, который должен облегчить возобновление работы Лачинского коридора", - говорится в пресс-релизе.

Шарль Мишель подчеркнул важное значение деблокады Лачинского коридора в преддверии осени и зимы.

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