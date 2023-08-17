Нагорный Карабах: "Бездействие России удручает"

В Нагорном Карабахе растет недовольство Россией, которая направила своих миротворцев в регион, однако к улучшению ситуации это так и не привело.

Обсуждение в Совбезе ООН вечером 16 августа ситуации в Нагорном Карабахе, инициированное Арменией, с точки зрения Еревана, принесло определенные результаты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посчитал успехом адресованные Азербайджану призывы в СБ ООН о разблокировке Лачинского коридора, которые "все еще не реализованы".

"120 тысяч армян Нагорного Карабаха лишены важнейших ресурсов"

Заседание Совета Безопасности было экстренным и имело целью обсудить гуманитарный кризис, охвативший ту часть Нагорного Карабаха, которая после войны 2020 года не контролируется Баку, но уже больше восьми месяцев заблокирована им. Этот кризис, как заявил Пашинян, обостряется с каждым днем: в Нагорном Карабахе, по утверждению местных властей, сегодня проживает 120 тысяч армян, которые лишены поставок важнейших ресурсов, включая продовольствие, топливо, медикаменты, газ и электричество.

При этом армянский премьер заметил, что помимо блокады Азербайджан пытается помешать жителям региона распоряжаться и имеющимися скудными внутренними ресурсами. "Жители Нагорного Карабаха, выполняющие сельскохозяйственные работы, подвергаются обстрелу со стороны ВС Азербайджана, чтобы не иметь возможности собирать урожай", - сказал Пашинян на заседании правительства 17 августа, имея в виду сообщение карабахской стороны об обстреле сельхозтехники местных армян во время уборки пшеницы.

Во время войны в Нагорном Карабахе, октябрь 2020 года Фото: ARIS MESSINIS/AFP

Призывы разблокировать Лачинский коридор

Между тем, по сообщению омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, в регионе 15 августа зафиксирована первая смерть местного жителя "от голода из-за блокады". Им, по сообщению омбудсмена, оказался 40-летний житель города Степанакерт К. Ованнисян, который скончался вследствие хронического недоедания и белково-энергетического дефицита. "С момента блокады Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) недоедание всегда присутствовало как способствующий смертям фактор. Но это первый случай смерти человека от голода после введения Азербайджаном блокады", - сказал Степанян в беседе с DW. Напомним, что в своем недавнем докладе бывший главный обвинитель Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, имея в виду армян Нагорного Карабаха, назвал голод "невидимым оружием геноцида", "направленным на уничтожение конкретной этнической группы".

Хотя США, ЕС и Россия неоднократно выступали с призывами разблокировать Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией - азербайджанские власти, нацеленные на установление полного контроля над Нагорным Карабахом, не прислушиваются к этим призывам. Боле того, президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно потребовал роспуска всех государственных институтов Карабаха, а от самых армянских жителей - принять гражданство Азербайджана или уехать хоть на "грузовиках миротворцев".

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (фото из архива) Фото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Недовольство Россией растет

Параллельно усилению гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, ранее считавшемся одним из центров пророссийских настроений, наблюдается рост недовольства пассивностью России. Хотя Армения неоднократно обвиняла российских миротворцев в невыполнении своих обязательств по контролю над Лачинской дорогой, власти Нагорного Карабаха до недавних пор проявляли к миротворцам лояльность, стараясь публично не затрагивать острые темы в силу специфичности собственной ситуации.

Непрекращающаяся блокада и бездействие миротворцев РФ, похоже, изменили положение вещей. Основное недовольство, как пояснил омбудсмен Гегам Степанян, связано с тем, что Лачинский коридор, который должен находиться под контролем российских миротворцев, уже больше восьми месяцев не функционирует. "Именно на российских миротворцев возложено обязательство и ответственность за обеспечение беспрепятственной работы данного коридора. Именно на основе гарантий, данных Россией и российскими миротворцами, около 90 тысяч жителей Арцаха, эвакуированные во время войны 2020 года, вернулись на родину. Это было сложное решение, но они приняли его, поскольку поверили в гарантии российских миротворцев", - сказал Степанян.

Так сегодня выглядят полки многих магазинов в Нагорном Карабахе Фото: Privat

Патовая ситуация в Нагорном Карабахе

В итоге, подчеркивает Степанян, "около 30 тысяч детей, 20 тысяч стариков, 9 тысяч людей с инвалидностью и еще 2 тысячи беременных женщин оказались в самом уязвимом положении. У новорожденных детей нет молочных смесей, в которых они нуждаются. А из-за недоедания и отсутствия соответствующих витаминов резко увеличилось количество выкидышей среди беременных женщин. В июле это число увеличилось в четыре раза по сравнению с июнем", - сообщил обмудсмен.

Сложившаяся патовая ситуация, сильно усложняющая жизнь армянам Нагорного Карабаха, влияет на их отношение к России. "Да, русские хоть как-то обеспечивают нашу безопасность тут, но мы имеем дело с медленным удушением Арцаха вместе с его населением. И бездействие России и российских миротворцев действительно удручает", - сказал в беседе с DW 32-летний Тигран из Степанакерта.

Несколько жителей Карабаха даже пошли на отчаянный шаг, вечером 15 августа перекрыв дорогу к штабу российского миротворческого контингента. Согласно заявлению одного из лидеров акции Артура Осипяна, они пошли на этот шаг в связи с невыполнением миротворцами своих обязательств, предусмотренных заявлением от 9 ноября 2020 года.

Смотрите также: