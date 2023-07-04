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Нагорный Карабах в условиях блокады: люди выживают как могут

Аршалуйс Мгдесян
1 ч. назад

После введения Азербайджаном полной блокады Нагорного Карабаха рядовые жители региона стали заложниками сложившейся ситуации. Как они с ней справляются и на что рассчитывают - у DW.

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Очередь за продуктами в Нагорном Карабахе
Очередь за продуктами в Нагорном КарабахеФото: Privat

Жители Нагорного Карабаха, конфликт Еревана и Баку вокруг которого продолжается уже более 30 лет, страдают от последствий длящейся уже более полугода блокады региона, устроенной Азербайджаном. С 15 июня она носит практически тотальный характер. Карабах, где, по утверждению местных властей, сейчас проживает около 120 тысяч человек, отрезан от поставок важнейших ресурсов, включая продовольствие, газ, электричество и топливо. Это вызвало нехватку даже продуктов первой необходимости и резкий рост цен, а также затруднило получение людьми необходимой медицинской помощи.

Блокада оказала разрушительное воздействие и на экономику Нагорного Карабаха - многие предприятия были вынуждены закрыться, выросла безработица, тысячи жителей с трудом сводят концы с концами. DW о том, как они справляются с нынешними сложностями и на что рассчитывают в регионе, который Баку намерен взять под свой контроль.

Пустые магазины и дефицит продовольствия

Жительница Степанакерта 26-летняя Арпине Агаджанян ощутила реальные последствия ужесточения блокады, организованной Азербайджаном, когда столкнулась с пустыми витринами местных продовольственных магазинов.

Поскольку Агаджанян, мать двоих детей, по собственному признанию, невнимательно следит за новостями, она пропустила сообщение о том, что Азербайджан 15 июня после инцидента на границе с армянскими военными полностью перекрыл движение по Лачинскому коридору - единственной дороге, которая соединяет с Арменией и остальным миром окруженный со всех сторон азербайджанскими войсками Нагорный Карабах.

Пустые полки в одном из магазинов в Карабахе
Так выглядят многие магазины в Нагорном КарабахеФото: Privat

"Я пошла в магазин, чтобы купить соль и масло, а увидела лишь пустые витрины", - рассказала DW Арпине, которая, как и другие жители Нагорного Карабаха, после войны 2020 года и 200 дней блокады Лачинского коридора сейчас живут как в осажденной крепости.

Блокада оказывает разрушительное воздействие на экономику региона, способствуя закрытию множества предприятий и росту безработицы. По сообщению местных властей, за время блокады 860 хозяйствующих субъектов (20,1% от общего числа) приостановили свою деятельность, около 11 тысячи человек потеряли работу. Экономический ущерб региону власти оцениваются примерно в 323 млн долларов.

Не хватает даже продуктов первой необходимости

У Арпине Агаджанян и у ее супруга юридическое образование. Но из-за блокады женщина почти полностью прекратила свою профессиональную деятельность - как и большинство местных жителей. Люди еле сводят концы с концами. "Мой брат ввозил из Армении овощи и фрукты, так он зарабатывал на жизнь, теперь это стало невозможно. Я же пытаюсь заработать через интернет - с помощью онлайн-магазина продаю коврики для йоги за рубежом", - делится Агаджанян.

Один из магазинов в Карабахе
Многие магазины вынуждены были закрытьсяФото: Privat

Другой житель Степанакерта, 34-летний журналист Айк Казарян, тоже констатирует резкое ухудшение гуманитарной ситуации после усиления блокады Карабаха Азербайджаном. По его словам, не всегда хватает даже продуктов первой необходимости, которые ранее жители региона приобретали на выданные властями спецталоны.

"Сейчас по талонам можно купить рис, муку, фасоль и картофель. На сей раз, кажется, власти чуть лучше подготовились к блокаде. Однако эти запасы тоже могут скоро иссякнуть. Колбасы и другие виды мясных полуфабрикатов практически нет в магазинах", - рассказал DW Казарян.

Население без газа, дети без молочной смеси

С витрин магазинов, жалуются местные жители, исчезло также детское питание. Эту проблему пытались донести и до ООН. Перед зданием представительства ООН в Ереване 23 июня прошла акция протеста в защиту детей Нагорного Карабаха. Участники акции принесли с собой молочные смеси для младенцев и потребовали обеспечить их доставку в Карабах, где за время блокады, по их данным, родились более 500 детей.

В уязвимом состоянии оказались и тяжелобольные в регионе. Правда, 25 июня Азербайджан чуть ослабил блокаду, разрешив перевозку больных из Карабаха в Армению и обратно. Также была разрешена доставка лекарств из Армении в Карабах российскими миротворцами. Длинные очереди выстраиваются в основном для покупки хлеба и яиц. К этой картине, типичной для стран постсоветского пространства в первые годы после распада СССР, вновь начали привыкать в Степанакерте с декабря прошлого года.

Российские миротворцы в Карабахе

Тогда единственную дорогу из Карабаха в Армению сперва блокировали поддерживаемые правительством в Баку лица, называвшие себя экоактивистами, но таковыми, как позже выяснилось, не являвшиеся. Спустя месяцы азербайджанские пограничники установили КПП на границе с Арменией - у входа в Лачинский коридор, тем самым вызвав резкую реакцию Еревана.

Армянские власти посчитали это "грубым нарушением" трехстороннего соглашения о прекращении огня  от 9 ноября 2020 года и упрекнули Россию за уклонение от своих обязательств, согласно которым контроль за Лачинским коридором должны осуществлять "лишь российские миротворцы".

Недовольство в адрес Москвы выразили и в Нагорном Карабахе. В заявлении, принятом по итогам экстренного заседания Совета безопасности самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 23 апреля, содержится призыв "к сторонам трехстороннего соглашения и особенно к России немедленно начать обсуждения по снятию блокады" и "обеспечению реальных гарантий безопасности для народа Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.).

"Электричество отключают по три-четыре раза в день"

С призывом к Баку разблокировать Нагорный Карабах выступили практически все посредники и многие международные структуры. Международный суд ООН даже обязал Баку обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору. Однако Азербайджан не спешит прислушаться к ним.

Более того, Баку не раз полностью или частично прекращал подачу газа из Армении в Нагорный Карабах, а электроснабжение региона прекращено им уже с марта. Газопровод и линии ЛЭП проходят по Лачинскому коридору и контролируются азербайджанскими военными. Действия Баку приводили к ежедневным веерным отключениям, поскольку местные мощности электрогенерации не в состоянии полноценно обеспечивать внутренний спрос.

"Электричество отключают по три-четыре раза в день на 2 часа. Это сильно усложняет условия жизни. Но мы держимся, пытаемся приспосабливаться. Люди уже готовятся к зиме, делают консервы из выращиваемых здесь овощей и фруктов", - говорит Айк Казарян.

После начала блокады в Карабахе взлетели цены на бензин и дизтопливо. В какой-то момент они достигли 1200 драмов (около 3 евро в пересчете) за литр, тогда как в Армении литр стоит в три раза меньше. "Сейчас и бензин невозможно купить, его выдают лишь для общественного транспорта", - пояснил Казарян, добавив, что из-за дефицита топлива люди из одного конца города до другого идут пешком, чтобы узнать есть ли в магазинах масло, картофель и рис.

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