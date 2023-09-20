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В Нагорном Карабахе заявили о прекращении огня

Ольга Лебедева
20 сентября 2023 г.

Власти непризнанной НКР сообщили о достижении договоренности прекратить огонь с 12 часов мск 20 сентября. В рамках соглашения армянские военные будут выведены из зоны развертывания миротворческого контингента РФ.

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Солдаты российких миротворческих сил эвакуируют армянских жителей Нагорного Карабаха
Солдаты российких миротворческих сил эвакуируют армянских жителей Нагорного КарабахаФото: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня с 13 часов по местному времени (12.00 мск) в среду, 20 сентября. В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военные будут выведены "из зоны развертывания российского миротворческого контингента", а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены, тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба "президента" НКР.

Кроме того, сообщается о проведении 21 сентября в городе Евлах встрече представителейармянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. На ней будут обсуждаться вопросы Баку "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана", указывается далее.

Новый военный конфликт в Карабахе

Накануне азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью "восстановление конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает. В результате обстрелов погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, ранены более 200 человек, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян. В Армении начались массовые протесты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. "Госсекретарь отметил выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении Госдепартамента США. Блинкен созвонилися также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заверил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

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