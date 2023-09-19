Эксперт: Без Армении война в Карабахе закончится быстро

Баку объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе. Степанакерт под обстрелом. А Ереван, похоже, не собирается, вступать в войну. Об эскалации ситуации в регионе DW расспросила Кирилла Кривошеева.

Утром 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и начал обстреливать территорию самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в том числе ее столицу Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. В свою очередь, в Ереване утверждают, что армянских военных на территории Карабаха нет.

Минобороны Азербайджана заявило, что наносит удары исключительно по военным целям с применением "высокоточного оружия". Армения назвала действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвала Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий Азербайджаном. О происходящем на Южном Кавказе и о том, чем все может в итоге закончится в Нагорном Карабахе, DW поговорила с экспертом берлинского Центра Карнеги Кириллом Кривошеевым.

DW: Как вы расцениваете происходящее сейчас в Нагорном Карабахе?

Кирилл Кривошеев: Это конец истории. Потому что вчера был брифинг МИД Азербайджана для иностранных дипломатов, где были озвучены требования немедленно вывести армянские вооруженные силы из Карабаха, немедленно распустить государственные структуры непризнанной республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.), и тогда, как было сказано, будет амнистия. Но понятно, что за ночь это не было сделано и не могло быть сделано.

В четыре утра стало известно, что азербайджанские полицейские в районе, который был освобожден в ходе Второй карабахской войны, подорвались на мине. Якобы эта дорога уже использовалась, уже была проверена на предмет мин. С утра все азербайджанские информагентства с уверенностью говорили о теракте - то есть, что мина была заложена там специально, и это повод для начать боевые действия. И вот они начались.

По всей видимости, я не буду вдаваться в конспирологию, к войне все шло. Армяне не хотели выполнять требования Баку, и у них не было возможностей продавить свою позицию силовым методом. С одной стороны, вчера было что-то в виде разрядки, когда запустили Лачинский и Агдамский коридоры. Там проехали грузы, и, казалось, все идет нормально. Но Баку этого было мало. Вечером там заявили, что им нужен полный роспуск (властных структур НКР. - Ред.).

Армяне в своих заявлениях об открытии обоих коридоров говорили, что не будут принимать азербайджанские продукты, а только гуманитарную помощь из третьих стран - России, Индии и европейских государств. Видимо, из этого Баку сделал вывод, что армяне не поняли намека и хотят заморозить нынешний статус-кво. Что теперь дорога (в Карабах. - Ред.) будет открыта, и из Азербайджана будут идти какие-то грузы, но они будут не азербайджанскими, и этим можно себя успокаивать. Но так не получилось.

И теперь выбор очень простой - перекинется ли эта война в Армению. Она перекинется, если армянские вооруженные силы сейчас вступят в бой. Если они в ответ со своей стороны будут обстреливать азербайджанские позиции, которые обстреливают Степанакерт. Сейчас некоторые публичные спикеры, например Рубен Варданян (экс-глава правительства самопровозглашенной НКР. - Ред.) заявляют, что Армения должна немедленно признать государственность непризнанной республики Арцах и вступить в войну на ее стороне. Но в таком случае Армения сама подвергнется втягиванию в эту войну.

В противном случае, если Ереван не будет вмешиваться, то боевые действия могут завершиться очень быстро, потому что у тех армянских сил, которые есть в Карабахе, нет особого потенциала к сопротивлению Азербайджану. Вполне возможно, все может завершиться вообще сегодня. Но ставки высоки. Потому что, если еще ночью был вариант, что руководство непризнанной республики выезжает какими-то путями из региона, то сегодня его уже вряд ли выпустят. И, может быть, у Баку будет прямая цель арестовать этих людей.

Интересно, что будет с российскими миротворцами. Они могут попасть под огонь случайно. Война - это дело такое. Это очень сильно усложнит ситуацию. Но из Баку сообщают, что они предупреждали российских миротворцев о том, что собираются начать операцию. И это еще больше осложняет ситуацию, потому что в таком случае возникает вопрос, насколько заранее миротворцы об этом знали, были ли у них мысли предупредить об этом армянскую сторону.

Если нет, то опять же возникнет вопрос о соблюдении Россией союзнических обязательств (в отношении Армении. - Ред.). Вроде бы Россия не обязана ничего делать по поводу Карабаха (его независимость не признает и сама Армения. - Ред.), но это касается и Армении тоже. Ситуация может закончиться просто поражением, а может катастрофическим поражением. Все решится в ближайшие часы.

- Где российские миротворцы находятся территориально и сколько их там?

- Они находятся в Карабахе. Они удерживают достаточно много постов на всем протяжении своей зоны контроля. Там есть две зоны контроля - это формальное военное разделение. В целом во всей зоне, которую по итогам Второй карабахской войны армянские подразделения смогли удержать, стоят российские миротворцы. И по всей границе у них наблюдательные посты.

По официальным данным, их 1950 человек. Это маленькая сила, которая, даже если бы хотела участвовать в боевых действиях, не смогла бы этого. Но давайте не будем рассматривать этот сценарий. Потому что его не будет. Точно российские войска не будут сопротивляться азербайджанским войскам на территории Азербайджана (Нагорный Карабах является международно признанной частью азербайджанской территории. - Ред.).

- Ситуация в регионе обострилась до предела. Но помощь Запада может Армения рассчитывать?

- На сочувственные заявления. Если только война не перекинется на территорию Армении - а мы исходим из того, что нет. В таком случае речь не будет идти вообще ни о чем. Максимум, что об этом скажут на Западе, что очень жаль, что не удалось решить вопрос мирно. Надо думать, что делать с армянским населением, которое, видимо, попадет под прямой контроль Баку. Потому что во Второй карабахской войне, при всей ее жестокости, не было таких случаев, чтобы азербайджанские войска занимали в ходе боев населенный пункт, где оставалось мирное население.

Азербайджанские войска в ходе боев, например за Шушу, находили каких-то армян, которые не смогли выехать, но это были единичные случаи. Чтобы удерживать целый город или село с нелояльным населением, такого не было. В течение сегодняшнего дня Степанакерт - крупнейший город региона - может оказаться под полным контролем азербайджанских войск. Им ничего не стоит войти в центр города и в какие-то районы.

Что при этом будет - неизвестно, потому что у жителей Карабаха принято держать дома оружие. И оно там есть. С этим никто особенно не работал. Чтобы решить проблему, нужно было бы с применением силы входить в каждый дом и проводить обыск. Этим не занимались российские миротворцы. И что мешает теперь при наличии стволов на руках выстрелить из окна? Мы можем столкнуться с городской гирильей.

- Если война все же перекинется на территорию Армении, что может в этой ситуации Запад сделать в поддержку Еревана, кроме сочувственных заявлений?

- Если Азербайджан перейдет к прямой военной оккупации некоторых регионов Армении, то это будет юг страны, который отделяет Армению от Ирана и который Азербайджан считает своей исторической территорией. И здесь должен будет проходить Зангизурский коридор - важнейшая транспортная магистраль, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью и Турцией. (В таком случае. - Ред.) осуждение будет, но военная помощь (со стороны Запада. - Ред.) будет далеко не сразу и от ограниченного числа стран. Я не готов предположить, что ЕС будет делать что-то по этому поводу. Как-то могут подспудно помогать, но такая война не может продлиться долго.

Она может идти месяц, примерно как Вторая карабахская. Армянская армия не имеет способности к сопротивлению. Есть такой фактор, что Азербайджан находится с двух сторон (Армении. - Ред.). Есть Нахичевань (Нахичеванская автономная республика, эксклав Азербайджана, отделенный от него армянской территорией. - Ред.) и основная территория Азербайджана.

Вся протяженность этой области тридцать километров - а это расстояние выстрела гаубицы. Абсолютно простреливаемая область. С другой стороны, там есть горы, сложный ландшафт. Здесь, как ни странно, обычно в роли миротворцев Россия или западные игроки, но здесь может сыграть фактор и Ирана. Он против изменения границ в регионе. И эта область ему важна, потому что там выход в Армению и к Черному морю через Грузию. Иран скажет свое слово точно.

- А Турция?

- Турция своими самолетами-разведчиками просто передаст всю возможную информацию Азербайджану о чем угодно в Армении. Достаточно подогнать самолет разведки в города на востоке Турции, и он просканирует всю Армению, весь Ереван, будет наблюдать за всеми перемещениями войск. У Азербайджана тоже есть такие возможности. Ничего сверхсовременного не нужно, чтобы понимать, где находятся армянские войска.

Это если будет решение (Армении. - Ред.) вступить в новую войну. Понятно, что горячие головы в Ереване потребуют этого. Но это вопрос цены. Возможности победить у них нет совсем. Поэтому это вопрос целесообразности плотного вовлечения (в борьбу. - Ред.) за Карабах, который де-факто потерян с апреля. Когда в Карабахе на реке Акаре появился азербайджанский КПП, мне стало очевидно, что с самостоятельностью региона покончено. Помощь этому региону может быть только паллиативная. Гуманным будет вывезти население, расформировать тамошние органы (власти. - Ред.) заблаговременно, самостоятельно. Из хосписа не выходят здоровыми, а это такая ситуация хосписа.

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