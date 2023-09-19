Карабах: на протестах в Ереване пострадали более 30 человек

Как минимум 34 человека, в том числе 16 полицейских, пострадали во время протестов в центре Еревана против действий Баку в Нагорном Карабахе, сообщает Минздрав Армении.

На протестах, начавшихся в Ереване в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября, к позднему вечеру этого дня пострадали как минимум 34 человека, в том числе 16 полицейских. Об этом сообщает министерство здравоохранения Армении. Указывается, что одного из пострадавших пришлось прооперировать.

Акции, начавшиеся у здания правительства Армении, вылились в стычки демонстрантов с полицией. Собравшиеся забрасывали полицейских бутылками и кричали, что премьер страны Никол Пашинян - "предатель", пишет Telegram-канал "ЧТД". В свою очередь полиция применила светошумовые гранаты.

Палатки у здания правительства Армении

Как пишет Telegram-канал Baza, протестующие планируют остаться на площади Республики в Ереване на ночь. У здания правительства Армении уже установлено несколько палаток. Полицейские пытаются сносить палатки и задерживать участников акции протеста.

Спонтанная акция протеста против военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе прошла 19 сентября и у Бранденбургских ворот в Берлине. Около десятка активистов, в том числе эко-активист Аршак Макичян, вышли в центр германской столицы с плакатом "Save Artsakh".

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицу - Степанакерт. При этом Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. Между тем в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и обвиняют Азербайджан в "этнической чистке".

Власти Армении ожидают, что миротворческие силы РФ примут меры, заявил и Никол Пашинян. "Мы ожидаем, что также примет меры Совет Безопасности ООН", - добавил глава правительства Армении.

Со своей стороны Москва призвала и Баку, и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. Евросоюз осудил военные действия Азербайджана. США призвали Баку к немедленному прекращению военных действий в регионе.

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