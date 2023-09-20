  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КонфликтыАзербайджан

Азербайджан продолжает наносить удары по Нагорному Карабаху

Виталий Кропман
20 сентября 2023 г.

Вооруженные силы Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по территории НКР, а также пытаются продвинуться вглубь непризнанной республики. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются по всей линии соприкосновения.

https://p.dw.com/p/4Wa47
Фото ракетного удара по цели в Нагорном Карабахе, распространенное Минобороны Азербайджана
Фото ракетного удара по цели в Нагорном Карабахе, распространенное Минобороны АзербайджанаФото: Defense Ministry of Azerbaijan/AP/picture alliance

Вооруженные силы Азербайджана возобновили бомбовые и ракетно-артиллерийские удары по территории Нагорного Карабаха."Мирные населенные пункты Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских вооруженных сил. Около часа не прекращаются удары азербайджанской авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики", - сообщили агентству "Интерфакс" в службе по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в среду, 20 сентября.

Кроме того, военное ведомство НКР заявило о боевых действиях на земле. "Бои по всей линии соприкосновения продолжаются с различной интенсивностью. Подразделения вооруженных сил Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают действия по позиционному продвижению. Удары наносятся также по гражданским инфраструктурам", - заявили в пресс-службе Минобороны НКР, подчеркнув, что подразделения карабахской армии оказывают сопротивление.

По информации омбудсмена НКР, с начала военных действий, в республике погибли 27 человек, включая двух гражданских, как минимум двести человек получили ранения. Эти данные не включенают в себя информацию из медицинских учреждений населенных пунктов Аскерана и Мартуни, поскольку с ними нет связи.

США готовы к переговорам по Карабаху

Госсекретарь США Энтони Блинкен в следующие 24 часа проведет переговоры с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне глава американского внешнеполитического ведомства поговорил с по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. "Госсекретарь отметил выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении Госдепартамента США. Блинкен созвонилися также с прмеьер-министром Армении Николом Пашиняном и заверил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Новый военный конфликт в Карабахе

19 сентября азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью "восстановление конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.

Смотрите также:

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

С каждым днем в Нагорном Карабахе нарастает напряженность, кадры, эксклюзивно полученные DW, могут свидетельствовать о серьезных лишениях людей вследствие блокады, которую Азербайджан, однако, отрицает. Армения же идет на дальнейшее отдаление от Москвы - премьер Никол Пашинян подтвердил, что Ереван ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда.
Политика14 сентября 2023 г.32:07 мин.
external

Ждать ли новой войны за Карабах, и как Армения дрейфует прочь от России. DW Новости (07.09.2023)

Ждать ли новой войны за Карабах, и как Армения дрейфует прочь от России. DW Новости (07.09.2023)

В районе Нагорного Карабаха резко ухудшилась обстановка. Сообщается, что у разделительной линии и на границе с Арменией Азербайджан сосредоточил свои войска. На этом фоне Ереван отдаляется от России.
7 сентября 2023 г.30:20 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Шольц о войне в Украине: В XXI веке нет места империализму

Конфликты20 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Суд в Санкт-Галлене

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Правосудие и закон19 сентября 2023 г.
Бои в Нагорном Карабахе, 19 сентября 2023 года

Эксперт: Без Армении война в Карабахе закончится быстро

Эксперт: Без Армении война в Карабахе закончится быстро

Конфликты19 сентября 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин указывает на стоящую рядом с ним монету в один рубль, у которой трясутся руки и ноги. Путин спрашивает: "Тут есть экономисты? Почему он снова так ослаб?"

Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты

Слабый рубль: кому действует на нервы курс российской валюты

Экономика и бизнес19 сентября 2023 г.
Берлин, 19 сентября 2023 года. Пресс-конференция нового руководства Восточного комитета немецкой экономики

Украина и Центральная Азия заменят бизнесу ФРГ Россию

Украина и Центральная Азия заменят бизнесу ФРГ Россию

Экономика и бизнес19 сентября 2023 г.
Лачинский коридор

Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"

Нагорный Карабах: Ереван обвиняет Баку в "этнической чистке"

Конфликты19 сентября 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров

Перестановки в Минобороны Украины в ходе войны: каковы риски

Перестановки в Минобороны Украины в ходе войны: каковы риски

Политика19 сентября 2023 г.
На главную страницу