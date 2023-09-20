Азербайджан продолжает наносить удары по Нагорному Карабаху

Вооруженные силы Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по территории НКР, а также пытаются продвинуться вглубь непризнанной республики. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются по всей линии соприкосновения.

Вооруженные силы Азербайджана возобновили бомбовые и ракетно-артиллерийские удары по территории Нагорного Карабаха."Мирные населенные пункты Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.) продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских вооруженных сил. Около часа не прекращаются удары азербайджанской авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики", - сообщили агентству "Интерфакс" в службе по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в среду, 20 сентября.

Кроме того, военное ведомство НКР заявило о боевых действиях на земле. "Бои по всей линии соприкосновения продолжаются с различной интенсивностью. Подразделения вооруженных сил Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают действия по позиционному продвижению. Удары наносятся также по гражданским инфраструктурам", - заявили в пресс-службе Минобороны НКР, подчеркнув, что подразделения карабахской армии оказывают сопротивление.

По информации омбудсмена НКР, с начала военных действий, в республике погибли 27 человек, включая двух гражданских, как минимум двести человек получили ранения. Эти данные не включенают в себя информацию из медицинских учреждений населенных пунктов Аскерана и Мартуни, поскольку с ними нет связи.

США готовы к переговорам по Карабаху

Госсекретарь США Энтони Блинкен в следующие 24 часа проведет переговоры с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне глава американского внешнеполитического ведомства поговорил с по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. "Госсекретарь отметил выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении Госдепартамента США. Блинкен созвонилися также с прмеьер-министром Армении Николом Пашиняном и заверил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Новый военный конфликт в Карабахе

19 сентября азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью "восстановление конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.

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