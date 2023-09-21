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СМИ ФРГ о капитуляции Карабаха: слабость РФ и задачи Запада

Илья Коваль
21 сентября 2023 г.

Капитуляция непризнанной НКР продемонстрировала потерю влияния Москвы в регионе, в том числе, из-за ослабления РФ войной в Украине, пишу в Германии. Подробнее - в обзоре DW.

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Акция протеста в Ереване: противники премьера Пашиняна требуют его отставки, 19 сентября 2023 года
Флаг непризнанной НКР на акции протеста в Ереване против действий премьера Пашиняна, 19 сентября 2023 годаФото: SNA/IMAGO

Стремительное развитие событий в Нагорном Карабахе не обошли вниманием ведущие немецкие издания. 19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале военной операции в регионе, а уже на следующий день власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили о договоренности с Баку о полном прекращении огня и расформировании своих вооруженных сил.

Капитуляция НКР - итог "ослабления РФ войной в Украине"

Долгое время у "отказа Азербайджана от бомб и ракет" для достижения окончательной победы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха была "одна хорошая причина: российские миротворческие силы, которые патрулировали Карабах с 2020 года", пишет обозреватель еженедельника Der Spiegel Кристиан Эш (Christian Esch). "Как же могло случиться, что российские миротворцы теперь не возымели ни малейшего отпугивающего эффекта на Баку?", - задается вопросом журналист.

По мнению Эша, такое развитие событий показывает, что "Россия лишилась всяческого влияния на Южном Кавказе". "Это означает, что Россия позволяет своему небольшому соседу Азербайджану спровадить ее. Если нужно доказательство того, как агрессивная война Путина против Украины ослабила саму Россию, то вот оно", - констатирует автор комментария.

"Беззубый тигр" Россия и задача для Запада

Россия - одна из проигравших сторон последних событий в Нагорном Карабахе, согласен журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Александер Ханеке (Alexander Haneke). То, что "фактическую капитуляцию" власти непризнанной НКР подали как прекращение огня, призвано "сохранить лицо проигравших, в числе которых и некогда страна - гарант безопасности Армении Россия". "Москва не хотела и не могла ничего противопоставить притязаниям Алиева на власть", - констатирует обозреватель газеты.

Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым (фото из архива)
Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым (фото из архива)Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

По мнению автора комментария, нагорно-карабахский конфликт на этом не завершен: "Опасения по поводу этнической чистки абсолютно обоснованны - как путем открытых гонений, так и косвенно, когда проживание армян на их родине будет делаться невозможным". Чтобы не случилось "нового преступления", международная общественность должна оказать влияние на азербайджанские власти, подчеркивает журналист FAZ. "Иначе не только бывшая держава-защитница Россия окажется в роли беззубого тигра, но и весь защищающий права человека Запад", - резюмирует автор.

Что ждет Армению и Карабах?

Аналитик Tagesschau Сильвия Штёбер (Silvia Stöber) считает, что Азербайджан может быть "заинтересован в упорядоченной эвакуации армян из Нагорного Карабаха, чтобы не допустить кадров, запечатлевших проявления жестокости в отношении армянского гражданского населения". "Ведь уже слышны призывы к санкциям против президента Ильхама Алиева" в случае дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время ближайшие дни будут решающими для стабильности Армении, пишет журналистка: "Разместить и обеспечить уход за десятками тысяч армян из Нагорного Карабаха будет достаточно сложно". В то же время в стране растет недовольство Россией, отмечает автор Tagesschau. "Вряд ли сейчас кто-то выйдет на улицы за премьер-министра Армении Пашиняна. Но попытка свержения власти, как это пытается представить российская пропаганда, не найдет абсолютной поддержки", - указывает Штёбер.

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