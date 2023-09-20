  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Капитуляция Карабаха - конец войны или начало новой?

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
20 сентября 2023 г.

Надежды Еревана на поддержку Москвы не оправдались. Баку близок к возвращению всего Нагорного Карабаха под свой контроль. Но конфликт между Арменией и Азербайджаном может вспыхнуть снова, считает Иван Преображенский.

https://p.dw.com/p/4WcA1
Степанакерт - столица Нагорного Карабаха под артиллерийским обстрелом, 19 сентября 2023 года
Степанакерт - столица Нагорного Карабаха под артиллерийским обстрелом, 19 сентября 2023 года Фото: Marut Vanyan/UGC/AFP

Нагорный Карабах капитулировал, армия самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики разгромлена и будет распущена. Что будет с армянским мирным населением региона - покажут переговоры. Таков краткий итог "антитеррористической операции" в Карабахе, о проведении которой Баку объявил 19 сентября. Россия, чьи военнослужащие с 2020 года размещены в регионе, не вмешивалась в происходящее.

Роковая ошибка Еревана

Совсем недавно, в мае 2023, года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территориальную целостность соседнего Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Условием он назвал гарантии безопасности карабахским армянам. Это было вынужденным решением Еревана после поражения в войне за Карабах с Азербайджаном в 2020 году.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Россия тогда взяла на себя роль миротворца. Свою миссию она навязала Армении. Президент Путин уже тогда не скрывал неприязнь Москвы к премьеру Пашиняну, которую теперь открытым текстом транслирует бывший глава российского государства и правительства Медведев в знаменитом своей агрессивностью Telegram-канале. Но тогда армянам еще казалось, что исторической дружбе с Россией альтернативы нет. Этот союз, мол, в интересах самого Кремля.

Такое предположение оказалось ошибкой. Ее накануне капитуляции Карабаха публично признал Никол Пашинян. Понимание пришло поздно. Попытка разворота Еревана на Запад за несколько недель до новой военной операции Баку в Карабахе уже не могла остановить Азербайджан. При соотношении сил - 60 тысяч хорошо вооруженных азербайджанских солдат против 2,5 тысячи карабахцев - исход войны был предрешен. Она не продлилась и суток. На назначенном по инициативе Франции на 21 сентября спецзаседании Совета безопасности ООН по Нагорному Карабаху теперь будут обсуждать судьбу армянского населения региона.

Почему Россия "сдала" Армению

Ходят слухи, что Владимир Путин обменял Карабах на уступки со стороны Турции - партнера Азерайбджана - по другим вопросам (например, на отказ от возобновления поставок украинского зерна на мировые рынки по Черному морю). "Зерновая сделка", в частности, обсуждалась во время встречи Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале сентября в Сочи. Возможно, это правда. Но на самом деле неважно, в какой момент и в какой форме Россия решила не выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности в регионе. Главное, по каким причинам это произошло.

Ранее российские власти и на словах, и на деле доказывали, что национальные интересы страны требуют поддерживать Армению. Она была ключевым союзником России в регионе. Москва продавала оружие и Азербайджану, но военную базу создала именно в Армении. Так продолжалось до прихода к власти Никола Пашиняна. После этого отношение Москвы к Еревану резко изменилось, но не в результате каких-то сложных стратегических или геополитических расчетов, а всего лишь из-за личных антипатий Владимира Путина к "слишком демократичному" армянскому премьеру. В считанные месяцы все российские стратегии на Южном Кавказе были отправлены на свалку: Россия фактически прекратила опекать Армению.

Далее нежелание совпало с неспособностью. В феврале 2022 года Россия начала широкомасштабную агрессию против Украины, но ресурсов для победы не хватило. Не осталось их и для того, чтобы, в случае чего, сдержать Азербайджан, даже если бы Путин вдруг передумал.

Конец карабахского конфликта и начало нового?

После капитуляции Карабаха осталось два вопроса. Первый - все ли армянское население покинет регион, а если нет - то кто и как обеспечит безопасность оставшихся? Взаимная ненависть копилась десятилетиями, армянские отряды в первую карабахскую войну изгнали десятки тысяч азербайджанцев. И желание отомстить вряд ли остыло.

Второй вопрос - конец ли это армяно-азербайджанского конфликта? В соглашении от 2020 года указывается на обязательства Еревана разблокировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Этот азербайджанский эксклав имеет узкую, но границу с Турцией. Баку в этой связи говорит о создании транснационального "зангезурского коридора”.

Армения видит в таком коридоре посягательство на свою территориальную целостность. Наверняка и после победы в Карабахе Баку и Анкара продолжат требовать от Еревана его создания, что может стать поводом для новой войны. И пока неясно, кто мог бы ей помешать.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Армения без Карабаха: что это значит для России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха, в Степанакерте взрывы. DW Новости ‎‎(19.09.2023)‎

Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха, в Степанакерте взрывы. DW Новости ‎‎(19.09.2023)‎

‎19 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические ‎мероприятия локального характера" на территории непризнанной республики Нагорный ‎Карабах. Азербайджан подчеркнул, что ‎проинформировал командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-‎российского мониторингового центра о начале боевых действий. ‎
19 сентября 2023 г.38:30 мин.
external

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

Пороховая бочка Карабах. Готова ли Армения арестовать Путина? Удар по Крыму. DW Новости (14.09.23)

С каждым днем в Нагорном Карабахе нарастает напряженность, кадры, эксклюзивно полученные DW, могут свидетельствовать о серьезных лишениях людей вследствие блокады, которую Азербайджан, однако, отрицает. Армения же идет на дальнейшее отдаление от Москвы - премьер Никол Пашинян подтвердил, что Ереван ратифицирует Римский статут о создании Международного уголовного суда.
Политика14 сентября 2023 г.32:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский выступает на заседании Совета Безопасности ООН

Зеленский призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Политика20 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Novosti Show Olga Teaser

Баку и Ереван на пороге войны? Подоляк о бунте в РФ. DW Шоу

Баку и Ереван на пороге войны? Подоляк о бунте в РФ. DW Шоу

Политика20 сентября 2023 г.60:05 мин.
Суд в Санкт-Галлене

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Правосудие и закон19 сентября 2023 г.
Степанакерт, 20 сентября 2023 года

Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня?

Конфликты20 сентября 2023 г.
Акция протеста в Ереване: противники премьера Пашиняна требуют его отставки, 19 сентября 2023 года

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Власти Карабаха сложили оружие: что теперь будет в Армении?

Политика20 сентября 2023 г.
Тина Вюншман

Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Литература20 сентября 2023 г.
Пожарная служба

Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Культура20 сентября 2023 г.
На главную страницу