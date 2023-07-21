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Последствия выхода России из "зерновой сделки"

58 мин. назад

17 июля 2023 года Москва вышла из "зерновой сделки" - соглашения, подписанного год назад отдельно РФ и Украиной с ООН и Турцией и касающегося безопасного вывоза через Черное море украинского зерна. Об этом - досье DW.

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Сбор пшеницы в Запорожье (фото из архива)
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерришем называл "маяком надежды" зерновое соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности 22 июля 2022 года. Меньше года спустя, 17 июля 2023-го, Москва вышла из этих договоренностей, также известных как Черноморская зерновая инициатива, и регулировавших безопасную транспортировки зерна и продовольствия из украинских портов.

При этом власти РФ сослались на то, что касающиеся ее договоренности в рамках "зерновой сделки" не выполнялись. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" без России.

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