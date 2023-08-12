Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Долгое время считалось, что Черное море в геополитическом плане играет, скорее, второстепенную роль. Однако война в Украине изменила это. Чьи интересы пересекаются в регионе - у DW.

Как для России, так и для Украины Черное море является своеобразными вратами в мир, и его стратегическое и экономическое значение огромно. Но и другие государства, прежде всего страны НАТО - Турция, Болгария и Румыния - имеют свои интересы в этом регионе, расположенном между Европой и Азией. В чем проявляются эти интересы и как повлияло на них расторжение Россией "зерновой сделки" - у DW.

Обострение ситуации в Черном море после выхода РФ из "зерновой сделки"

После выхода России из "зерновой сделки", позволявшей осуществлять экспорт украинского зерна на мировой рынок через черноморские порты в условиях войны, обстановка в акватории Черного моря накалилась. 19 июля Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов - "считаться вовлеченными в украинский конфликт" на стороне Киева.

20 июля Минобороны Украины выступило с аналогичным заявлением. Все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на аннексированных территориях, с 21 июля будут рассматриваться Киевом как перевозящие военные грузы, "со всеми соответствующими рисками", подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

Россия: Черное море как исконная сфера влияния

Россия считала Черное море исконной сферой своего влияния. Еще во времена существования Российской империи, а затем и в советское время, это море представляло собой южный фланг великой державы. И сегодня Черное море рассматривается Москвой как плацдарм, с которого Россия может оказывать влияние на Средиземноморье, Ближний Восток, Северную Африку и Южную Европу. Оно также дает России выход к более отдаленным государствам, где она ведет активную военную деятельность, таким как Сирия или Ливия. В сирийском Тартусе, в частности, Россия уже имеет собственную военно-морскую базу.

Ключевую роль для РФ в регионе играет ее Черноморский флот, главная военно-морская база которого находится с 1783 года в Севастополе. Этот город на Крымском полуострове, который был аннексирован РФ в 2014 году, исключительно важен для России. Ведь там находится незамерзающий, глубоководный морской порт, пригодный для военного использования даже в зимнее время.

Корабли Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива) Фото: Andrew Lubimov/AP/picture alliance

Согласно международному праву, России принадлежит лишь около 10% побережья Черного моря. Однако благодаря расширению своего влияния в регионе Москва де-факто контролирует сегодня около трети береговой линии.

В 2008 году Россия ввела войска в Грузию, после чего были сформированы две не признанные с точки зрения международного права, но верные Кремлю республики - Абхазия и Южная Осетия. Первая из них расположена на побережье Черного моря. В 2014 году Россия аннексировала Крым, а после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года - оккупировала и другие области на юге этой страны.

Черное море имеет для России огромное значение и с точки зрения торговой политики. Через местные порты Москва осуществляет значительную часть экспорта зерна, удобрений и других товаров. Торговый маршрут через Черное море приобретает все большее значение для России еще и потому, что по нему можно доставлять товары в страны, не присоединившиеся к санкциям Запада в отношении России.

Украина: Черное море как жизненно важный торговый путь

Для Украины торговое значение черноморских портов также исключительно велико. В мирное время более 50% всего украинского экспорта шло через крупнейший черноморский порт страны - Одессу. Прежде всего, здесь отгружалось зерно для мирового рынка, пока в середине июля не истек срок действия зернового соглашения с Россией.

Черноморский регион считается одной из крупнейших житниц мира. До начала войны на долю России и Украины совместно приходилось 60% мирового объема экспорта подсолнечного масла, почти 24% объема экспорта пшеницы и около 19% объема экспорта ячменя.

Этот фактор важно учитывать, анализируя подоплеку заявлений России и Украины, касающихся дополнительных рисков для торговых судов в Черном море. Уменьшение интенсивности торгового судоходства в регионе нанесет серьезный экономический ущерб обоим государствам. И хотя на фоне войны Украина диверсифицировала свои экспортные маршруты - на сегодня только 40% украинского зерна экспортируется через Черное море, а оставшаяся часть - по суше через территорию ЕС, - Киев еще долгое ремя будет зависеть от бесперебойного экспорта товаров и по морскому пути.

Европа: Черное море как коридор между Азией и Европой

Что касается ЕС, то пути, соединяющие Запад и Восток, становятся и для него все важнее. Два государства ЕС - Румыния и Болгария - имеют выход к Черному морю. С Грузией и Украиной у Брюсселя заключено соглашение об ассоциации с ЕС. В Евросоюзе все чаще рассматривают Черное море как важный коридор для транспортировки товаров и энергоносителей между Азией и Европой.

Поскольку Европа стремится стать все более независимой от российской нефти и газа, на первый план все чаще выходят богатые природными ресурсами государства Кавказа, прежде всего, Азербайджан. Баку экспортирует нефть и газ в Европу через Грузию и Турцию. Этот маршрут через Черное море обходит как Россию на севере, так и Иран на юге и поэтому имеет особое стратегическое значение для европейцев, которые ввели жесткие экономические санкции против этих двух государств.

Азербайджан приобретает все более важное стратегическое значение для ЕС как поставщик энергоресурсов Фото: Aserbaidschanische Präsidialverwaltung/Xinhua News Agency/picture alliance

В свою очередь НАТО имеет на Черном море существенные интересы в области безопасности. С 1997 года и до начала войны РФ против Украины Североатлантический альянс ежегодно проводил в этой акватории масштабные учения. Однако на постоянной основе здесь присутствует военно-морской флот лишь трех государств-членов НАТО: Болгарии, Румынии и Турции. Это связано с Конвенцией Монтрё от 1936 года, которая гарантирует Турции полный суверенитет над Босфором и Дарданеллами - единственным выходом из Черного моря в Средиземное. Сразу после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Турция закрыла эти проливы не только для российских, но и для всех военных кораблей, благодаря чему баланс военно-морских сил на Черном море сохраняется до сих пор.

Турция: стремление к сохранению баланса интересов

Таким образом, Турция занимает сейчас ключевое геостратегическое положение, поскольку контролирует, выход к Черному морю, что гарантируется международными договорами. Анкара является важнейшим партнером НАТО в Черноморском регионе и рассматривает себя в качестве узла торговли между Центральной Азией, Кавказом и Ближним Востоком.

Турция в высшей степени заинтересована в том, чтобы закрепить за собой ведущую роль в регионе перед лицом НАТО. Особое значение для Анкары имеют при этом связи с Россией. Как в Анкаре, так и в Москве, Черное море считают приоритетной зоной интересов, и Турция внимательно следит за тем, чтобы баланс сил в Черноморском регионе, сложившийся за десятилетия, по возможности сохранялся.

Конвенция Монтрё дает Анкаре право не позволять вмешиваться в дела Черноморского региона другим игрокам, в том числе НАТО. А это, в свою очередь, играет на руку Москве.

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