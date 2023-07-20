Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море

Допускает ли международное право атаки на торговые суда, и ослабит ли Украину фактическая блокада Россией ее черноморских портов - оценка немецких экспертов у DW.

После выхода России из "зерновой сделки" Минобороны РФ 19 июля объявило, что с 20 июля все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов - "считаться вовлеченными в украинский конфликт" на стороне Киева.

Допустимы ли атаки на торговые суда с точки зрения международного права и какие последствия фактическая блокада украинских портов может иметь для дальнейшего хода войны? На эти вопросы DW ответили эксперт по морской стратегии и безопасности Института политики безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс (Johannes Peters) и эксперт по международному праву, профессор Европейского университета Виадрина Вольфф Хайнчель фон Хайнегг (Wolff Heintschel von Heinegg).

Допустимы ли атаки на гражданские суда в Черном море?

Ни одна из воюющих сторон не может в одностороннем порядке объявить каких-то лиц или организации законными военными целями, указывает Йоханнес Петерс: "Это невозможно. Даже если бы Россия заявила, что собирается считать то или иное судно законной военной целью, оно таковой не являлось бы. Нападение России на торговое судно, совершающее международный рейс, не было бы оправдано с точки зрения международного и военного права".

Йоханнес Петерс Фото: privat

Наличие подозрения, что гражданское торговое судно может заниматься перевозкой военных грузов, не является законным основанием для нанесения по нему военных ударов, подчеркивает он.

Со своей стороны, профессор Хайнчель фон Хайнегг уточняет, что по закону о ведении войны на море, воюющая сторона имеет право посещать с обыском все суда, направляющиеся на территорию противника. Если во время такого обыска будет выявлена так называемая контрабанда, об этом необходимо сообщить миру. При этом список считающихся запрещенными к перевозке грузов должен быть опубликован заранее.

"Если во время обыска на торговом судне третьей страны, а не противника, выяснится, что оно перевозит запрещенные предметы, то воюющей стороне разрешается захватить это судно, но не атаковать его, - указывает эксперт. - Нападение на судно допустимо только в том случае, если оно используется для эффективной поддержки военных действий противника. Например, передает разведывательную информацию, имеющую военную ценность, или закладывает мины и т.п. Но сам факт нахождения в Черном море не означает, что судно является законной целью".

После публикации 20 июля заявления Минобороны Украины , что все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на аннексированных территориях, с 21 июля будут рассматриваться Киевом как перевозящие военные грузы, "со всеми соответствующими рисками", Хайнчель фон Хайнегг уточнил, что перечисленные им ранее в беседе с DW требования распространяются и на эту ситуацию: "Если какое-либо судно по факту перевозит военное оборудование для противника, оно может стать объектом для атаки. Однако это (наличие на борту военного оборудования для противной воюющей стороны. - Ред.) должно основываться на фактах, а не предположениях".

В случае если Россия не опубликует список контрабанды, то "запрещенных к перевозке предметов просто не будет, и суда, направляющиеся в Украину, нельзя будет задерживать", поясняет эксперт. Однако суда можно будет останавливать и обыскивать: "Команда поднимается на борт, смотрит, что перевозит судно, и, если оно не вовлечено в деятельность, направленную на поддержку боевых действий на стороне Украины, его нужно будет отпустить".

При этом профессор не берется делать прогнозы относительно того, что произойдет на самом деле, если Россия будет иметь дело с судном, направляющимся в Украину. Для этого заявление Минобороны РФ было слишком расплывчатым, говорит он.

Каковы цели России?

По оценке Йоханнеса Петерса, главная цель, которую Россия преследует в данной ситуации, - не столько ослабить Украину, сколько, нарушив безопасность международной торговли и используя голод в качестве оружия, добиться от Запада ослабления санкций.

Профессор Вольфф Хайнчель фон Хайнегг Фото: privat

"По расчетам Москвы, угрозы применения таких мер (придания международным судам статуса возможных перевозчиков военных грузов. - Ред.) будет достаточно, чтобы судоходные компании, а также страховщики не захотели подвергать себя риску, продолжая экспорт зерна из Украины", - рассуждает эксперт, указывая, что своими действиями Кремль де-факто стремится "поставить Запад в положение цугцванга".

У Москвы имеются четкие требования, напоминает Петерс: "Она хочет, чтобы один из ее банков ("Россельхозбанк". - Ред.) был снова интегрирован в систему SWIFT. Кроме того, она добивается возможности легче осуществлять экспорт своих удобрений".

Истечение срока действия "зерновой сделки" в таких условиях стало для России прекрасным поводом, чтобы оказать на западный мир давление не военным путем, полагает собеседник DW. Российские удары по Одесской области Петерс считает частью той же стратегии на случай, если Украина решит продолжить экспорт зерна по альтернативным маршрутам.

Возможная реакция Запада на ситуацию в Черном море

Рассуждая о том, какие меры Запад мог бы предпринять в ответ на действия России, Петерс упоминает дискуссию о возможности сопровождения торговых судов в Черном море военными кораблями. Однако ему эта идея кажется трудно осуществимой. "Во-первых, Турция должна дать согласие на присутствие в Черном море ряда военных судов. Кроме того, нужно будет проложить специальные маршруты и т.д".

В то же время он указывает на риск того, что военные корабли западных стран - даже из-за случайности - могут оказаться втянутыми в прямое военное противостояние с российским ВМФ. "А такой эскалации пытались избежать с самого начала войны как Россия, так и Запад", - говорит Йоханнес Петерс.

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