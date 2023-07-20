Киев ответил на объявленную РФ блокаду его портов

Украина предупредила, что будет рассматривать все суда РФ, следующие в акватории Черного моря в направлении российских портов, как перевозящие грузы военного назначения.

Украина отреагировала на фактическую блокаду ее черноморских портов Россией. "С 00.00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении украинского министерства обороны, обнародованном в четверг, 20 июля.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", - предупредили в министерстве. Там же заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальскиго пролива будет запрещено с 20 июля.

РФ объявила фактическую блокаду черноморских портов Украины

Накануне Минобороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов - "считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима".

Ведомство обосновало введение блокады окончанием "зерновой сделки".

Отказ России продлевать "зерновую сделку"

Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле и продлевались трижды. Одно из соглашений регламентировало порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касалась доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля Москва объявила о прекращении "зерновой сделки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение тем, что часть черноморских договоренностей, касающаяся России, не была выполнена.

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