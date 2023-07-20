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Бербок: Прекращение "зерновой сделки" - удар по беднейшим

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Глава МИД ФРГ резко раскритиковала решение России отказаться от продления черноморской инициативы. Она подчеркнула, что выживание миллионов людей во всем мире зависит от зерна из Украины.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Министр иностранных дел ФРГ Анналена БербокФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко раскритиковала Россию за отказ от продления сделки об экспорте зерна из Украины. "То, что российский президент разорвал соглашение и теперь бомбардирует Одессу, это не только новый удар по Украине, но и удар по беднейшим людям мира", - сказала она в четверг, 20 июля, в Брюсселе, перед заседанием Европейского совета по международным отношениям.

По словам Бербок, миллионы людей зависят от зерна из Украины, поэтому Германия сотрудничает со всеми международными партнерами, чтобы это зерно не сгнило на элеваторах. Она назвала правильным то, что черноморская инициатива по зерну была с самого начала усилена "железнодорожными коридорами солидарности в Украину", и пообещала, что соответствующие усилия теперь будут еще более энергичными. "Голод и зерно не должны использоваться в качестве оружия", - подчеркнула Бербок.

Рост числа голодающий во всем мире

В проходящем 20 июля в Брюсселе заседании министров иностранных дел Евросоюза примут участие по видеосвязи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

До войны Россия и Украина принадлежали к числу крупнейших в мире экспортеров зерна. Многие страны Северной и Восточной Африки зависели от российских и украинских поставок. После российского вторжения в Украину мировые цены на продовольствие резко повысились. По данным ООН, в мире сейчас голодают около 735 млн человек - значительно больше, чем четыре года назад. Это связывают в числе прочего с войной России против Украины.

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