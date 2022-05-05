Разведданные США помогли Украине потопить крейсер "Москва"

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Американская разведка в ответ на запрос Украины подтвердила, что обнаруженный в Черном море корабль - это крейсер "Москва", что помогло военным затопить российский флагман, пишут американские СМИ.
США предоставили Украине разведданные, которые помогли украинским военным обнаружить и нанести удар по флагманскому крейсеру российского черноморского флота "Москва", пишут со ссылкой на источники NBC, The Washington Post, The New York Times и CNN.
Двое высокопоставленных военных источника NYT подчеркивают, что Украина самостоятельно обнаружила "Москву", а США лишь подтвердили правильность украинских разведданных. Источники NBC также утверждают, что украинцы запросили у американцев данные о корабле в Черном море, а американская разведка в ответ идентифицировала судно как крейсер "Москва", после чего украинские военные нанесли удар.
"Украинские военные, заметив российский военный корабль в Черном море, вышли на контакт с американцами для подтверждения того, что это действительно "Москва", - описывают ход событий источники CNN. - США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении".
Собеседники NYT не уточнили, что именно США сообщили Украине, но, по словам одного из них, "эта информация выходит за рамки простого отчета о местонахождении корабля в Черном море". Источники изданий утверждают, что США не знали заранее о планах Украины нанести удар по "Москве" и не участвовали в принятии решения. По словам собеседников NBC, морская разведка передает данные Украине, чтобы помочь ей защититься от атак российских кораблей.
Потопление "Москвы" демонстрирует "все более прогрессивную позицию администрации Байдена, когда речь идет об обмене разведданными с Украиной", отмечает CNN. Активную передачу Украине разведданных телеканала называет частью широкого "политического сдвига", цель которого - помочь Украине "решительно победить Россию на поле боя и значительно ослабить ее вооруженные силы".
"Хотя администрация Байдена по-прежнему опасается провоцировать Путина из-за возможной эскалации, нынешние и бывшие официальные лица администрации считают важным это предупреждение России о том, что за Украиной стоит авторитет Соединенных Штатов и НАТО", - пишет NYT. Это еще один признак того, что администрация Байдена "ослабляет свои собственные ограничения в отношении того, как далеко она может зайти, помогая Украине в борьбе с Россией", прокомментировали обмен разведданными собеседники NYT.
Собеседники NBC поделились опасениями, что сообщения об обмене разведданными США с Украиной могут "разозлить Путина и спровоцировать непредсказуемую реакцию".
Собеседники американских СМИ подтверждают украинскую версию потопления российского флагмана. По сообщениям ВСУ, в корабль 13 апреля попали две украинские ракеты "Нептун", после чего он загорелся и в итоге затонул. Российское Минобороны никогда не подтверждала эту версию, объявив, что на "Москве" возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. В итоге судно затонуло при буксировке в Севастополь из-за шторма, сообщали в ведомстве.
Официально неизвестно, сколько людей находились на борту "Москвы" и сколько из них погибли. Минобороны России 22 апреля сообщило, что в результате пожара погиб один член экипажа и еще 27 пропали без вести. Российские СМИ сообщали со ссылкой на родственников матросов, что на крейсере погибли около 40 человек, а еще 100 получили ранения. Собеседники NBC назвали потери "значительными", но также затруднились назвать точное число погибших.
При этом, как выяснило издание "Агентство", экипаж погибшего крейсера мог на две трети состоять из солдат срочной службы. Срочников, по данным источников издания, на "Москве" служило около 300 человек.
Ракетный крейсер "Москва" был флагманом российского Черноморского флота. На его вооружении стояли 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км, дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт". В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение "Москвы" сдаться "русскому военному кораблю" прозвучала фраза "Русский военный корабль, иди *****!", ставшая символической.
На брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США предоставляют Украине разведывательную информацию о ситуации на поле боя. "Мы не предоставляем разведданные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - сказал представитель Пентагона. "У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", - добавил Кирби.
По его словам, украинские вооруженные силы объединяют информацию, полученную от США и других партнеров, с данными собственной разведки и на этом основании принимают собственные решения. "У них есть собственные серьезные разведывательные возможности", - сказал Кирби.
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