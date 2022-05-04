NYT: Разведка США помогает Киеву вычислять генералов РФ в Украине

США снабдили Киев данными разведки, которые помогли украинской армии определить местонахождение и уничтожить нескольких российских генералов на территории Украины, сообщила в среду, 4 мая, газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По данным издания, американцы сконцентрировались на предоставлении украинцам в режиме реального времени информации о геолокации и других деталей российских передвижных командных пунктов (КП), которые постоянно меняют свою дислокацию. Украинцы сравнивают эти сведения со своими разведданными, включая перехваченные разговоры российских военных, и организуют удары по ним, если предполагают присутствие в них высших офицеров.
Американские чиновники, с которыми беседовала газета, отказались описать, каким образом они собирают информацию, но заметили, что спецслужбы среди прочего используют данные как военных, так и коммерческих спутников, чтобы отслеживать передвижения российских войск в Украине. По данным газеты, другие страны НАТО также передают Киеву разведанные о российских войсках в Украине в режиме реального времени.
США не передают разведданные о верхушке руководства РФ
Как отмечает NYT, не все успешные удары по российским штабам в Украине были совершены с использованием американских данных. Так, обстрел командного пункта в Изюме 30 апреля, в котором незадолго до этого находился начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов, был произведен без помощи американских разведданных, сообщили газете несколько чиновников. США не предоставляют разведданные о самых высокопоставленных представителях руководства РФ, заявили они.
Украинские власти утверждают, что за два месяца войны им удалось ликвидировать 12 генералов армии РФ. Россия официально подтвердила гибель двух замкомандующего армиями: генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова. При этом представители Пентагона отмечают, что российские генералы сами помогают вычислить их местонахождение, используя для переговоров мобильные телефоны и незащищенные радиостанции.
"Это свидетельствует о низкой дисциплине, недостатке опыта, высокомерии и неспособности оценить возможности украинцев", - сказал газете бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Фредерик Бенджамин Ходжес.
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