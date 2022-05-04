 NYT: Разведка США помогает Киеву вычислять генералов РФ в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 05.05.2022

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Украина

NYT: Разведка США помогает Киеву вычислять генералов РФ в Украине

США передавали украинским военным разведданные, которые помогли им нанести удары по КП, в результате которых погибли несколько российских генералов, сообщила The New York Times.

Спутниковый снимок Волновахи американской компании Maxar Technologies

Спутниковый снимок Волновахи американской компании Maxar Technologies

США снабдили Киев данными разведки, которые помогли украинской армии определить местонахождение и уничтожить нескольких российских генералов на территории Украины, сообщила в среду, 4 мая, газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, американцы сконцентрировались на предоставлении украинцам в режиме реального времени информации о геолокации и других деталей российских передвижных командных пунктов (КП), которые постоянно меняют свою дислокацию. Украинцы сравнивают эти сведения со своими разведданными, включая перехваченные разговоры российских военных, и организуют удары по ним, если предполагают присутствие в них высших офицеров.

Американские чиновники, с которыми беседовала газета, отказались описать, каким образом они собирают информацию, но заметили, что спецслужбы среди прочего используют данные как военных, так и коммерческих спутников, чтобы отслеживать передвижения российских войск в Украине. По данным газеты, другие страны НАТО также передают Киеву разведанные о российских войсках в Украине в режиме реального времени.

США не передают разведданные о верхушке руководства РФ

Как отмечает NYT, не все успешные удары по российским штабам в Украине были совершены с использованием американских данных. Так, обстрел командного пункта в Изюме 30 апреля, в котором незадолго до этого находился начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов, был произведен без помощи американских разведданных, сообщили газете несколько чиновников. США не предоставляют разведданные о самых высокопоставленных представителях руководства РФ, заявили они.  

Украинские власти утверждают, что за два месяца войны им удалось ликвидировать 12 генералов армии РФ. Россия официально подтвердила гибель двух замкомандующего армиями: генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора Владимира Фролова. При этом представители Пентагона отмечают, что российские генералы сами помогают вычислить их местонахождение, используя для переговоров мобильные телефоны и незащищенные радиостанции.

"Это свидетельствует о низкой дисциплине, недостатке опыта, высокомерии и неспособности оценить возможности украинцев", - сказал газете бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Фредерик Бенджамин Ходжес. 

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