В Пентагоне рассказали о передаче Украине разведданных

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США делятся с Украиной разведывательной информацией о ситуации на поле боя, но не участвуют в принятии решений и не сообщают местоположение высших военачальников, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
США действительно делятся с Украиной разведывательной информацией о ситуации на поле боя, но не участвуют в принятии решений и не передают данных о местоположении старших военачальников, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби на брифинге в четверг, 5 мая. Ранее об этом сообщил президент США Джо Байден, не раскрыв подробностей.
"США предоставляют разведывательную информацию о ситуации на поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведданные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - сказал Кирби. "У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", - добавил представитель Пентагона.
По его словам, украинские вооруженные силы объединяют информацию, полученную от США и других партнеров, с данными собственной разведки и на этом основании принимают собственные решения. "У них есть собственные серьезные разведывательные возможности", - сказал Кирби.
О передаче американской разведкой Украине информации, которая приводит к раскрытию местонахождения российских генералов на поле боя, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times. По данным издания, США предоставляют Украине данные о перемещениях мобильного штаба российской армии. ВСУ объединяют эту информацию с собственными данными и наносят точные удары. Такой обмен информацией привел к тому, что украинские военные, по их сообщениям, убили 12 российских генералов - цифра, "поразившая военных аналитиков", пишет NYT.
"Разведывательная поддержка США оказала решающее влияние на поле боя. Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов", - описывают ситуацию источники издания. Этот поток информации возрос в последний месяц - после сообщений о готовящемся наступлении российских войск на юге Украины и в Донбассе.
Для сбора информации США используют в том числе секретные и коммерческие спутники, отслеживающие передвижения российских войск. При этом США не передают украинцам точные данные о местоположении самых высокопоставленных российских военачальников, чтобы избежать эскалации конфликта, пишет NYT.
Хотя информация, которую Соединенные Штаты передают Украине, оказывается ценной, российские генералы нередко сами выдают свое местоположение, пишет NYT. Военачальники разговаривают по незащищенным каналам связи, из-за чего их удается прослушивать и определять местонахождение, рассказали источники в Пентагоне.
"Это свидетельствует о плохой дисциплине, отсутствии опыта, высокомерии и неспособности оценить украинские возможности", - говорит бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.
Другая причина, почему ВСУ удалось убить так много генералов, заключается в чрезмерной централизации принятия решений в российской армии, пишет NYT. Вместо того, чтобы делегировать приятие решений офицерам на поле боя, российские генералы вынуждены "совершать рискованные поездки на передовую", чтобы решать там логистические и оперативные вопросы, объясняют собеседники газеты.
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