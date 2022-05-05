Комментарий: У Запада тоже есть ядерное оружие

Ядерные угрозы из Москвы произвели впечатление на Запад. Президент США Джо Байден назвал риторику Путина "безответственной", а американские власти даже отложили испытание ракеты, чтобы не раздражать Россию в данном контексте. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провозгласил главной своей задачей предотвращение ядерной войны.

Учитывая разрушительный потенциал этого вида оружия, безусловно, разумной позицией является не относиться к комментариям Путина легкомысленно. Но данный вопрос сложен. Как это часто бывает в жизни, страх тут не самый лучший советчик.

Неумолимая логика ядерного сдерживания

В публичных дебатах Шольц и другие политики напрямую связывают западные поставки оружия (Украине. - Ред.) с возможностью российских ядерных ударов. Это уводит внимание от того факта, что Запад также обладает высокоэффективными ядерными арсеналами. В НАТО входят три ядерные державы, а еще пять других государств, включая Германию, участвуют в стратегии совместного использования ядерного оружия альянса. Если Путин всерьез задумает нанести ядерный удар по одному или нескольким членам НАТО, он рискует полным уничтожением России.

Николас Буссе

Такова неумолимая логика ядерного сдерживания, о которой сегодня, кажется, почти забыли. Но она всегда работала даже в период не совсем избавленной от кризисов холодной войны. Как известно, до сих пор единственное применение ядерного оружия во время войны имело место при бомбардировке (Соединенными Штатами. - Ред.) Хиросимы и Нагасаки.

Это случилось еще в мире, в котором существовала только одна ядерная держава, поэтому угрозы ответного атомного удара не было. Уже происходило и прямое военное столкновение между двумя странами, обладающими ядерным оружием, - между Пакистаном и Индией в 1999 году. Тогда тоже звучали угрозы применить его, но в итоге все ограничилось конвенциональным конфликтом.

Ядерное оружие и война в Украине

Исторически сложилось так, что поставки оружия (в зоны военных конфликтов. - Ред.) не представляют собой что-то особенное, даже если сегодня в Москве их оценивают как опосредованное участие в войне. Такие поставки осуществлялись во время войн в Корее и во Вьетнаме или в ходе советской оккупации Афганистана.

В лучшем случае новым сейчас является то, что ядерная держава пытается с помощью открытых ядерных угроз обезопасить себя в процессе ведения захватнической войны обычными силами. Вероятно, это, в первую очередь, является выражением слабости. Путин пытается словесно удержать Запад от вмешательства, потому что он, должно быть, болезненно осознает военную мощь НАТО.

Ситуация выглядит иначе, когда речь идет о самой Украине. У нее нет ядерного оружия, поэтому Путину не приходится бояться здесь разрушительного возмездия. На Западе уже давно подозревают, что российская военная доктрина - даже если это нигде не публиковалось - предусматривает применение первым менее мощного, так называемого тактического ядерного оружия.

И при дальнейшей заминке российского наступления можно было бы представить возможным удар по украинской армии или даже по городу, чтобы сломить волю страны, как это было в Японии в 1945 году. Однако даже это не было бы безопасным для Путина. Применение ядерного оружия способно привести к неверному пониманию (этого шага. - Ред.) со стороны НАТО или ощущению альянсом угрозы для себя, что повысило бы риск ядерной конфронтации между Россией и Западом.

Путин считает сдержанность Запада признаком слабости

В конце концов, вопрос стоит о том, является ли Путин игроком, который не боится даже самых высоких ставок, или даже самоубийцей. Точно этого сказать не может никто, даже сам этот человек, скрывающийся от мира из-за коронавируса. По крайней мере, одно говорит о том, что его угрозы до сих пор были прежде всего частью психологической войны: насколько известно, с начала вторжения (России в Украину. - Ред.) в оперативном развертывании российских ядерных сил не произошло далеко идущих изменений.

Если это произойдет, Запад не сможет избежать более сильного акцентирования внимания на собственном ядерном потенциале. Оборонительные сигналы, которые в особенности Вашингтон посылает по этой теме, обоюдоострые. Одна из немногих вещей, которые мы с определенной степенью уверенности знаем о Путине, это то, что он сдержанность Запада считает признаком слабости. В ядерной сфере, где все поставлено на карту, ни в коем случае не должно создаваться такого впечатления.

Немецкому обществу, привыкшему к миру, нелегко все это переваривать. Но даже нынешние поколения должны усвоить, что ядерное оружие является частью мировой политики, этого джинна обратно в бутылку не загонишь. Абсолютной безопасности не существует, но есть кое-что, что можно сделать, чтобы ядерный порог был настолько высок, что даже такой человек, как Путин, не посмел его переступить. Тот факт, что федеральное правительство хочет закупить новые бомбардировщики в рамках программы совместного использования ядерного оружия, является важным вкладом в это.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

