Комментарий: У Запада тоже есть ядерное оружие

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К угрозам президента России Путина по поводу ядерного оружия следует относиться серьезно. Но политика ядерного сдерживания не устарела, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
Ядерные угрозы из Москвы произвели впечатление на Запад. Президент США Джо Байден назвал риторику Путина "безответственной", а американские власти даже отложили испытание ракеты, чтобы не раздражать Россию в данном контексте. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провозгласил главной своей задачей предотвращение ядерной войны.
Учитывая разрушительный потенциал этого вида оружия, безусловно, разумной позицией является не относиться к комментариям Путина легкомысленно. Но данный вопрос сложен. Как это часто бывает в жизни, страх тут не самый лучший советчик.
В публичных дебатах Шольц и другие политики напрямую связывают западные поставки оружия (Украине. - Ред.) с возможностью российских ядерных ударов. Это уводит внимание от того факта, что Запад также обладает высокоэффективными ядерными арсеналами. В НАТО входят три ядерные державы, а еще пять других государств, включая Германию, участвуют в стратегии совместного использования ядерного оружия альянса. Если Путин всерьез задумает нанести ядерный удар по одному или нескольким членам НАТО, он рискует полным уничтожением России.
Такова неумолимая логика ядерного сдерживания, о которой сегодня, кажется, почти забыли. Но она всегда работала даже в период не совсем избавленной от кризисов холодной войны. Как известно, до сих пор единственное применение ядерного оружия во время войны имело место при бомбардировке (Соединенными Штатами. - Ред.) Хиросимы и Нагасаки.
Это случилось еще в мире, в котором существовала только одна ядерная держава, поэтому угрозы ответного атомного удара не было. Уже происходило и прямое военное столкновение между двумя странами, обладающими ядерным оружием, - между Пакистаном и Индией в 1999 году. Тогда тоже звучали угрозы применить его, но в итоге все ограничилось конвенциональным конфликтом.
Исторически сложилось так, что поставки оружия (в зоны военных конфликтов. - Ред.) не представляют собой что-то особенное, даже если сегодня в Москве их оценивают как опосредованное участие в войне. Такие поставки осуществлялись во время войн в Корее и во Вьетнаме или в ходе советской оккупации Афганистана.
В лучшем случае новым сейчас является то, что ядерная держава пытается с помощью открытых ядерных угроз обезопасить себя в процессе ведения захватнической войны обычными силами. Вероятно, это, в первую очередь, является выражением слабости. Путин пытается словесно удержать Запад от вмешательства, потому что он, должно быть, болезненно осознает военную мощь НАТО.
Ситуация выглядит иначе, когда речь идет о самой Украине. У нее нет ядерного оружия, поэтому Путину не приходится бояться здесь разрушительного возмездия. На Западе уже давно подозревают, что российская военная доктрина - даже если это нигде не публиковалось - предусматривает применение первым менее мощного, так называемого тактического ядерного оружия.
И при дальнейшей заминке российского наступления можно было бы представить возможным удар по украинской армии или даже по городу, чтобы сломить волю страны, как это было в Японии в 1945 году. Однако даже это не было бы безопасным для Путина. Применение ядерного оружия способно привести к неверному пониманию (этого шага. - Ред.) со стороны НАТО или ощущению альянсом угрозы для себя, что повысило бы риск ядерной конфронтации между Россией и Западом.
В конце концов, вопрос стоит о том, является ли Путин игроком, который не боится даже самых высоких ставок, или даже самоубийцей. Точно этого сказать не может никто, даже сам этот человек, скрывающийся от мира из-за коронавируса. По крайней мере, одно говорит о том, что его угрозы до сих пор были прежде всего частью психологической войны: насколько известно, с начала вторжения (России в Украину. - Ред.) в оперативном развертывании российских ядерных сил не произошло далеко идущих изменений.
Если это произойдет, Запад не сможет избежать более сильного акцентирования внимания на собственном ядерном потенциале. Оборонительные сигналы, которые в особенности Вашингтон посылает по этой теме, обоюдоострые. Одна из немногих вещей, которые мы с определенной степенью уверенности знаем о Путине, это то, что он сдержанность Запада считает признаком слабости. В ядерной сфере, где все поставлено на карту, ни в коем случае не должно создаваться такого впечатления.
Немецкому обществу, привыкшему к миру, нелегко все это переваривать. Но даже нынешние поколения должны усвоить, что ядерное оружие является частью мировой политики, этого джинна обратно в бутылку не загонишь. Абсолютной безопасности не существует, но есть кое-что, что можно сделать, чтобы ядерный порог был настолько высок, что даже такой человек, как Путин, не посмел его переступить. Тот факт, что федеральное правительство хочет закупить новые бомбардировщики в рамках программы совместного использования ядерного оружия, является важным вкладом в это.
Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.
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