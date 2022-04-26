 Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку ядерной программы КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2022

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Мир

Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку ядерной программы КНДР

Ядерное оружие нужно для сдерживания, но может быть использовано при нападении на жизненно важные интересы КНДР, сказал Ким Чен Ын. Он выступил с речью на крупном военном параде в Пхеньяне.

Военный парад в Пхеньяне 25 апреля

Военный парад в Пхеньяне 25 апреля

Руководитель КНДР Ким Чен Ын пообещал форсировать разработку северокорейской ядерной программы. "Мы будем и впредь предпринимать шаги, чтобы как можно скорее усилить и развить ядерный потенциал нашей страны", - заявил он в ходе военного парада в Пхеньяне поздно вечером в понедельник, 25 апреля.

На параде были продемонстрированы и стратегические вооружения КНДР, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасонпхо-17". Ким Чен Ын отметил, что ядерное оружие нужно Северной Корее в первую очередь для сдерживания, но может быть использовано и при нападении на "жизненно важные интересы КНДР".

Военный парад в Пхеньяне состоялся по случаю 90-й годовщины со дня основания Корейской народно-революционной армии (КНРА), которая сформировалась на базе партизанского движения, сражавшегося против японских колониалистов. По сообщению северокорейского информагентства ЦТАК, собравшиеся на парад "ликовали" при виде ракеты "Хвасопхо-17", которую армия КНДР, по ее собственным утверждениям, успешно испытала 24 марта. 

Смотрите также:

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    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Cекрет Ким Чен Ына

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