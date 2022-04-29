 Новое открытое письмо канцлеру ФРГ: интеллектуалы - за поставки оружия Украине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.05.2022

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Культура и стиль жизни

Новое открытое письмо канцлеру ФРГ: интеллектуалы - за поставки оружия Украине

В открытом письме, опубликованном 4 мая, содержится призыв к канцлеру ФРГ поддержать Украину оружием в борьбе против вторжения России. Оно опубликовано в противовес обращению, обнародованному ранее.

Танк Леопард-2

Танк "Леопард-2"

В конце апреля группа известных представителей немецкой интеллигенции опубликовала открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) не поставлять в Украину тяжелое вооружение - чтобы не спровоцировать третью мировую войну. В среду, 4 мая, в немецких СМИ появилось второе открытое письмо к главе правительства ФРГ - прямо противоположного содержания.

Новое обращение, инициатором которого стал немецкий политик и публицист, представитель партии "Союз-90" / "зеленые", один из основателей берлинского "Центра либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne), внесенного Генпрокуратурой РФ в список "нежелательных организаций", Ральф Фюкс (Ralf Fücks), содержит призыв к активной поддержке Украины в ее оборонительной борьбе против российского вторжения и в "скорейшем выполнении резолюции бундестага о поставках вооружений в Украину".

Письмо, которое изначально было опубликовано на сайте газеты Die Zeit, подписали 57 общественных деятелей, писателей, художников, журналистов и политиков Германии. Среди них - писатели Максим Биллер (Maxim Biller), Херта Мюллер (Herta Müller), Владимир Каминер (Wladimir Kaminer), политик и одна из основателей берлинского "Центра либеральной современности" Марилуизе Бек (Marieluise Beck), юрист и дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), музыкант Игорь Левит (Igor Levit).

"Каждый день на счету"

Учитывая "концентрацию российских войск на востоке и юге Украины, продолжающиеся артобстрелы гражданского населения, систематическое разрушение инфраструктуры, чрезвычайную гуманитарную ситуацию с более чем десятью миллионами беженцев и экономический спад в Украине в результате войны, каждый день на счету", говорится в обращении.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Не требуется "никакой специальной военной экспертизы, чтобы понять, что разница между "оборонительным" и "наступательным" вооружением - это не вопрос материала: в руках атакуемого танки и гаубицы также являются оборонительным оружием, поскольку служат для самообороны", считают авторы публикации.

Тот, кто хочет "мира путем переговоров", следует далее, "который не будет равнозначен подчинению Украины требованиям РФ, должен укрепить ее обороноспособность и максимально ослабить военный потенциал России". Для этого необходимы "непрерывные поставки оружия и боеприпасов, чтобы изменить военный баланс сил в пользу Украины. И это требует распространения экономических санкций на российский энергетический сектор как финансовый спасательный круг путинского режима", подчеркивается в письме.

"Цель Путина – уничтожить национальную идентичность Украины"

Инициатор второго открытого письма канцлеру ФРГ Ральф Фюкс

Инициатор второго открытого письма канцлеру ФРГ Ральф Фюкс

Тот, кто покушается на "европейский миропорядок, попирает международное право и совершает массовые военные преступления, не должен уйти с поля боя победителем. Заявленной целью Путина было и остается уничтожение национальной идентичности Украины". Нападение России на Украину является "одновременно атакой на европейскую безопасность. Требования Кремля по переустройству Европы, сформулированные в преддверии вторжения, говорят сами за себя. Если вооруженный ревизионизм Путина в Украине увенчается успехом, возрастает опасность того, что следующая война произойдет на территории НАТО. И если ядерной державе сойдет с рук нападение на страну, которая сдала свое ядерное оружие в обмен на международные гарантии безопасности, это будет серьезным ударом по ядерному нераспространению", указывается в обращении.

Угроза ядерной войны, говорится далее в открытом письме, является "частью психологической войны России. Тем не менее, мы не относимся к этому легкомысленно. Каждая война несет в себе риск эскалации до крайних пределов. Но опасность ядерной войны не следует предотвращать, идя на уступки Кремлю, поскольку они сподвигнут его на следующие военные авантюры", отмечают авторы письма.

В противовес обращению представителей немецкой интеллигенции

Это открытое письмо написано в противовес обращению, обнародованному несколькими днями ранее: в конце апреля группа из 28 известных представителей немецкой интеллигенции, среди которых феминистка, основательница журнала Emma Алиса Шварцер (Alice Scharzer), писатель Мартин Вальзер (Martin Walser), актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger) и другие, опубликовали открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу не поставлять в Украину тяжелое вооружение, поскольку это, с их точки зрения, увеличивает опасность ядерного удара и третьей мировой войны. Авторы письма также призвали к капитуляции Украины. Одна часть немецкого общества восприняла данное обращение положительно, другая - резко отрицательно. 

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