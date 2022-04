Как Гамбургский балет Джона Ноймайера помогает танцовщикам из Украины

Дети беженцев из Украины танцуют в Гамбургской балетной школе, а находящиеся в эвакуации профессиональные артисты балета из этой страны заняты в большом спектакле. Глава Гамбургского балета, всемирно известный танцовщик и хореограф Джон Ноймайер (John Neumeier) делает все, чтобы выразить солидарность с народом втянутой в войну Украины и помочь своим украинским коллегам.

Новый дом для детей украинских беженцев

Педагог знаменитой Балетной школы при Гамбургском балете, уроженец Украины Константин Целиков, которого здесь все называют просто Костей, внимательно наблюдает за своими юными воспитанниками и время от времени останавливает урок, чтобы объяснить, в чем ошибки, и показать, как правильно делать то или иное упражнение.

Педагог Балетной школы при Гамбургском балете, уроженец Украины Константин Целиков

Около месяца назад группу его учеников пополнили ребята, которые вместе с родителями приехали в Гамбург, спасаясь от войны в Украине. Балетная школа, созданная при Гамбургском балете Джоном Ноймайером, уже приняла в общей сложности десять украинских детей в возрасте от шести до четырнадцати лет. В настоящее время рассматривается вопрос о приеме еще нескольких девочек и мальчиков из Украины.

"Мы подумали: а что мы можем сделать, чтобы помочь?" - вспоминает Джиджи Хайятт (Gigi Hyatt), руководитель педагогических программ и заместитель директора Гамбургской балетной школы, рассказывая в интервью агентству dpa о том, как зародилась идея обучать балету детей украинских беженцев.

Руководитель педагогических программ и замдиректора Гамбургской балетной школы Джиджи Хайятт

По словам Хайятт, решение о приеме в Гамбургскую балетную школу ребят, занимавшихся танцами у себя на родине в Украине, было принято без проволочек. Финансовую поддержку проекта взяло на себя гамбургское объединение "Друзья балета". Выйти на контакт с украинскими семьями, бежавшими от войны в Германию, удалось благодаря личным связям танцоров Гамбургского балета: дело в том, что некоторые из них, включая первого солиста Александра Рябко, сами родом из Украины.

По словам Джиджи Хайятт, языковой барьер преодолевается на занятиях легко. "В балете замечательно то, что хореографические залы во всем мире выглядят одинаково, а в балетных дисциплинах всюду традиционно используется французская лексика и терминология. Так что дети сразу почувствовали себя комфортно", - говорит она.

Хотя бы на время забыть о войне

Некоторые из принятых в Гамбургскую балетную школу украинских детей живут в созданном при ней интернате. Одна из них - 13-летняя Маша из Киева. Родных у нее в Гамбурге нет: родители и брат девочки не захотели оставаться в Германии и поехали дальше, в Испанию. "Только здесь есть такая хорошая балетная школа. Поэтому я очень хотела остаться в Гамбурге", - объясняет свое решение не уезжать из ганзейского города девочка, которая уже десять лет занимается балетом и мечтает когда-нибудь танцевать в настоящей балетной труппе.

14-летняя киевлянка Христина тоже живет в интернате. Она приехала в Гамбург с мамой, отец остался в Киеве. Христина и Маша стараются держаться друг друга: приспособиться к новой обстановке вдвоем легче, чем в одиночку. Впрочем, в Гамбургской балетной школе - 146 учеников из 33 стран, поэтому завести здесь друзей можно без проблем.

У воспитанников Гамбургской балетной школы сейчас горячая пора: они полным ходом репетируют перед масштабным спектаклем "Первые шаги", который будет показан 30 апреля и 20 июня в Гамбургском оперном театре, где обычно проходят постановки Гамбургского балета. Под руководством Константина Целикова дети вовсю готовятся к выступлению, в том числе репетируют исполнение знаменитого вальса "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса. Маленький Павло тоже участвует в репетициях и с гордостью показывает, что он уже умеет делать. "А ну-ка, покажи мне, какой ты молодец!" - мотивирует своего подопечного педагог. По счастливым лицам маленьких танцоров видно, что они на время забыли о войне...

Добро пожаловать украинским артистам балета

Гамбургский балет помогает и профессиональным танцовщикам из Украины. Совместно с культурным центром Kampnagel он запустил проект, в рамках которого артисты балета из Киева, бежавшие от войны в другие страны, были приглашены на работу в Гамбург. При поддержке труппы Гамбургского балета они занимаются созданием программы выступлений на долгосрочную перспективу.

Первый солист Гамбургского балета Александр Рябко - уроженец Украины

Культурный центр Kampnagel предоставил ансамблю, состоящему пока из семи танцовщиков, театральную сцену, а также техническую и организационную помощь для постановки балетного спектакля под названием "For The Air That We Breathe" ("Ради воздуха, которым мы дышим"). При поддержке Фонда содействия Гамбургской государственной опере его премьера состоится в театре Kampnagel 29 и 30 апреля. Для более длительного пребывания приглашенных украинских танцовщиков в Гамбурге им планируется предоставить стипендии.

