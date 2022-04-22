Как Венецианская биеннале реагирует на войну в Украине

У тех, кто любит бывать на Венецианской биеннале, этот уникальный арт-фестиваль ассоциируется не только с яркими экспозициями, но и с помпезными яхтами российских олигархов.

Такие яхты причаливали к набережной Семи мучеников во время прошлых биеннале в Венеции

Те из них, что питают слабость к современному искусству, до сих пор старались не пропускать ни одной такой выставки: аккурат к ее открытию заходили на своих плавучих дворцах в город и швартовались у знаменитой набережной Семи мучеников, главной артерии для паломников искусства, которая пролегает между двумя основными площадками биеннале - Арсенале и садами Джардини. Эта беззастенчивая демонстрация богатства и высокого социального статуса мало кого волновала. На сей раз все будет иначе: с тех пор как путинские бомбы стали падать на украинские города, российские толстосумы предпочитают держаться в тени. Так что во время стартующей 23 апреля 59-й Венецианской биеннале на Лидо будет пустовато. И это далеко не единственное, что напоминает здесь о развязанной Россией против Украины войне.

Российский павильон на Венецианской биеннале

Пустовать будет и павильон России, расположенный, как и павильоны 27 других стран, в Джардини - главном выставочном комплексе Венецианской биеннале. Художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева, которые были приглашены представлять РФ, отменили свое участие в проекте. Об этом они сообщили 27 февраля в совместном посте в Facebook. "Нет места искусству, когда мирные граждане гибнут под ракетным огнем, когда граждане Украины прячутся в убежищах, а протестующих россиян заставляют молчать", - написали художники.

Куратор российского павильона Раймундас Малашаускас, эксперт по современному искусству из Амстердама, также заявил, что не может продолжать проект в ситуации, когда Россия ведет войну против Украины, и уходит со своего поста. При этом он подчеркнул, что дискриминировать всех граждан России из-за действий руководства страны было бы неправильно.

Украинский павильон и художник Павел Маков

Вопрос о том, откроется ли украинский павильон, долгое время оставался без ответа. Но куратор Екатерина Чуева и харьковский художник Павел Маков сумели перевезти подготовленные для экспозиции работы из Украины в Италию. По словам Макова, он видит себя "не художником, а гражданином", а на биеннале в Венеции не представляет воюющую страну, а подает сигнал о том, что культура Украины остается жизнеспособной. На выставке в лагунном городе художник показывает свой проект "Фонтан истощения. Высокая вода". По словам Макова, эта инсталляция символизирует истощение общества.

Павел Маков рассказал журналистам, что несмотря на войну и бомбардировки, он и его семья не хотели уезжать из Харькова. Но потом художник понял, что Украина обязательно должна быть представлена на столь значимом смотре искусства, как Венецианская биеннале. И, проведя неделю в бомбоубежище, он отправился в Италию - с женой, двумя котами и 92-летней матерью, которая сейчас находится в Австрии. Путь, который преодолевали на автомобиле, занял неделю.

Основной проект - впервые под итальянским кураторством

В этом году основной проект Венецианской биеннале впервые курирует итальянка - искусствовед Чечилия Алемани, которая сейчас в основном проживает в Нью-Йорке. За всю 127-летнюю историю арт-фестиваля в городе на воде это пятая женщина, ставшая художественным руководителем его центральной выставки.

В составленном ею списке участников основного проекта 213 человек, причем 180 заявленных художников в биеннале участвуют впервые. Доля мужчин среди участников составляет всего 10 процентов. По словам Алемани, таким образом она хочет "бросить вызов фигуре мужчины как центра вселенной".

Среди участниц - такие известные женщины, как фотограф из США Нан Голдин, немецкая художница Розмари Троккель (Rosemarie Trockel), американская художница и дизайнер Барбара Крюгер, скульптор и мультимедийный художник Монира Аль-Кадири (Monira Al Qadiri) - кувейтка, родившаяся в Сенегале, получившая образование в Японии, а сейчас живущая в Берлине. Свои работы в Венеции представляет и молодая талантливая художница из Конго Сандра Муджинга, несколько месяцев назад ставшая лауреатом Премии Национальной галереи в Берлине.

На центральной выставке искусство демонстрируется в 79 национальных павильонах. Пять государств - Камерун, Намибия, Непал, Оман и Уганда - в Венецианской биеннале никогда прежде представлены не были. Новинкой этого года стало и участие в биеннале стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Молоко мечты" и "Молоко снов"

Общее название нынешней Венецианской биеннале - "Молоко мечты" - вдохновлено книгой о фантастических существах, которую написала для детей британская писательница-сюрреалистка, художница и скульптор Леонора Каррингтон (1917-2011), эмигрировавшая из Европы в Мексику во время Второй мировой войны.

Основная экспозиция, представленная ​​в Арсенале и садах Джардини, разделена на три части. Первая посвящена репрезентации тел и их метаморфозам - почти как в книге "Молоко снов", у героев которой могло быть два лица или огромные уши-крылья. Во второй речь идет об отношениях между людьми и технологиями: эта тема стала особенно злободневной во время пандемии COVID-19. А третья часть посвящена связи между телами и Землей. Как призналась Алемани, на это ее сподвигли работы американской ученой итальянского происхождения Сильвии Федеричи, которая описала мир без иерархий и доминирования.

Немецкий павильон: взгляд в историю Германии

Берлинская художница-концептуалистка Мария Айххорн

В немецком павильоне, который курирует директор Музея Людвига в Кельне Йылмаз Дживиор (Yilmaz Dziewior), представлена берлинская художница-концептуалистка Мария Айххорн (Maria Eichhorn).

В своих произведениях она обращается к истории Германии - особенно периоду, когда у власти в стране были нацисты - и ее влиянию на современность, исследует социальные, политические и экономические отношения. Она работает в различных техниках: создает видео, граффити, книги. Каждое ее произведение состоит из идеи, исследования и визуализации - и как бы содержит приглашение "Подумай об этом!".

Выставка "Это Украина: Защищая свободу"

Украинская фотохудожница Евгения Белорусец

23 апреля в рамках официальной параллельной программы 59-й Венецианской биеннале открывается выставка "Это Украина: Защищая свободу". В ее первой части представлены монументальные работы трех художников, которые продолжают жить и работать в Украине - Евгении Белорусец, Леси Хоменко и Никиты Кадана.

Кроме того, здесь экспонируются произведения признанных классиков - Татьяны Яблонской, Марии Примаченко и Стефана Медицкого. Экспонаты второй, международной части выставки - это работы сербской художницы-концептуалистки Марины Абрамович, британца Дэмиена Херста и французского художника JR.

Единственная участница из России

Единственной российской участницей Венецианской биеннале стала художница из Санкт-Петербурга Евгения Мачнева. Евгения Мачнева работает в технике шпалерного ткачества, изображая на сотканных вручную полотнах города, фабрики, заводы, станки постперестроечного периода. Художнице интересна эстетика индустриального упадка и место кропотливого ручного труда в эпоху массового машинного производства. "К счастью, ни у кого не возникло идеи исключить Мачневу из-за того, что она русская!" - говорит Чечилия Алемани.

"Золотой лев" - за вклад в искусство

Скульптор из Германии Катарина Фрич (Katharina Fritsch) и чилийская художница Сесилия Викунья станут обладательницами "Золотых львов" 59-й Венецианской биеннале за вклад в искусство. Среди прочего, Фрич произвела фурор своей инсталляцией "Крысиный король" (1993): шестнадцать черных крыс ростом более 3,5 метра заняли круговую оборону, их хвосты связаны в один гигантский узел.

"Вклад Фрич в современное искусство, особенно в области скульптуры, не имеет аналогов. Она создает фигуративные произведения, одновременно гиперреалистичные и фантастические: копии предметов, животных и людей, точно воспроизведенные в каждой детали, но превращенные в сверхъестественные видения", - отметила Чечилия Алемани, которая торжественно вручит награды в день открытия арт-фестиваля.

59-я Венецианская художественная биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года.

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