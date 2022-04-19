 Омбудсмен ФРГ предостерегла против бойкота российской культуры | NRS-Import | DW | 19.04.2022

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NRS-Import

Омбудсмен ФРГ предостерегла против бойкота российской культуры

Луиза Амтсберг считает неправильным бойкотировать русское искусство и культуру и возлагать на всех россиян ответственность за развязанную Путиным в Украине войну.

Уполномоченная правительства ФРГ в области прав человека и гуманитарной помощи Луиза Амтсберг

Уполномоченная правительства ФРГ в области прав человека и гуманитарной помощи Луиза Амтсберг

Уполномоченная правительства ФРГ в области прав человека и гуманитарной помощи  Луиза Амтсберг  (Luise Amtsberg) предостерегла против бойкота российской культуры в Германии. "Было бы неправильным выводом, из-за путинской войны прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру", - заявила политик в опубликованном во вторник, 19 апреля, интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Общайтесь друг с другом, в том числе в сфере искусства и культуры - и вы убедитесь, что не все россияне одобряют эту агрессивную войну", - призвала она немцев.

Относительно  отказа от русской литературы  в некоторых книжных магазинах, Амтсберг отметила следующее: "Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Сам по себе Путин - это не Россия, и тем более он не является символом русской культуры". Также "просто неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью или возлагать на них ответственность за эту войну", подчеркнула омбудсмен.

Правонарушения на почве антироссийских настроений

Как заявил ранее относительно дискриминации русскоязычных в Германии официальный представитель правительства ФРГ, "да, такие правонарушения есть, но нет никаких оснований для того, чтобы говорить о грассирующей или сильно растущей неприязни к русскоязычным людям в Германии". В этом смысле он заявил о дезинформации с российской стороны. Впрочем, ранее власти ФРГ отметили, что за последнее недели действительно выросло число правонарушений на почве как  антироссийских, так и антиукраинских настроений.

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

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    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

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    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала принято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

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    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

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    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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