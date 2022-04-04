Омбудсмен ФРГ настаивает на расследовании военных преступлений в Украине

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Мировое сообщество должно поддержать расследование Международного уголовного суда, заявила немецкий омбудсмен Луизе Амтсберг, указав на массовые убийства в Буче и других городах Украины.
Уполномоченная правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) призвала расследовать нарушения прав человека и военные преступления в Украине. Российская военная агрессия в Украине является "вопиющим нарушением международного права", заявила она в понедельник, 4 апреля, в Берлине в интервью epd.
По ее словам, международное сообщество должно "полностью поддержать расследование главного прокурора Международного уголовного суда (МУС)". При этом Амтсберг подчеркнула, что убийства в Буче, за которые, по всей видимости, несут ответственность российские силы, не являются единичным случаем. "Тем более важно, чтобы эти нарушения прав человека и военные преступления были тщательно расследованы и задокументированы, а виновные привлечены к суду", - добавила она.
По мнению немецкого омбудсмена, действия военных, на протяжении многих недель блокирующих украинские города, не допускающих гуманитарную помощь для снабжения населения и эвакуацию мирных жителей, а также обстреливающих гражданские объекты, являются серьезными нарушениями международного права. Кроме того, российские власти на протяжении прошедших недель многократно демонстрировали неуважение к правам человека и нормам международного права, указала она далее.
Амтсберг также сообщила, что расследовать нарушения международного гуманитарного права и наиболее тяжелые нарушения прав человека в Украине изучит и комиссия по расследованию Совета по правам человека ООН, которая обеспечит необходимые доказательства для последующего судебного разбирательства.
В последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома.
Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в совершении геноцида, лидеры многих западных государств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявили о военных преступлениях российских войск. ЕС готовит новые санкции против Москвы. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.
Смотрите также: