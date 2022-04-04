 Омбудсмен ФРГ настаивает на расследовании военных преступлений в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 04.04.2022

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Германия

Омбудсмен ФРГ настаивает на расследовании военных преступлений в Украине

Мировое сообщество должно поддержать расследование Международного уголовного суда, заявила немецкий омбудсмен Луизе Амтсберг, указав на массовые убийства в Буче и других городах Украины.

Здание бундестага

Берлин поддержит расследование Международного уголовного суда

Уполномоченная правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) призвала расследовать нарушения прав человека и военные преступления в Украине. Российская военная агрессия в Украине является "вопиющим нарушением международного права", заявила она в понедельник, 4 апреля, в Берлине в интервью epd.

Необходимо поддержать расследование МУС

По ее словам, международное сообщество должно "полностью поддержать расследование главного прокурора Международного уголовного суда (МУС)". При этом Амтсберг подчеркнула, что убийства в Буче, за которые, по всей видимости, несут ответственность российские силы, не являются единичным случаем. "Тем более важно, чтобы эти нарушения прав человека и военные преступления были тщательно расследованы и задокументированы, а виновные привлечены к суду", - добавила она.

По мнению немецкого омбудсмена, действия военных, на протяжении многих недель блокирующих украинские города, не допускающих гуманитарную помощь для снабжения населения и эвакуацию мирных жителей, а также обстреливающих гражданские объекты, являются серьезными нарушениями международного права. Кроме того, российские власти на протяжении прошедших недель многократно демонстрировали неуважение к правам человека и нормам международного права, указала она далее.

Амтсберг также сообщила, что расследовать нарушения международного гуманитарного права и наиболее тяжелые нарушения прав человека в Украине изучит и комиссия по расследованию Совета по правам человека ООН, которая обеспечит необходимые доказательства для последующего судебного разбирательства.

Массовые убийства в пригородах Киева

В последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома.

Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в совершении геноцида, лидеры многих западных государств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявили о военных преступлениях российских войск. ЕС готовит новые санкции против Москвы. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.

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    Автор: Николай Пермяков


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