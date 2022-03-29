 Одна семья: украинцы и русские - на манеже немецкого цирка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.03.2022

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Культура и стиль жизни

Одна семья: украинцы и русские - на манеже немецкого цирка

Цирки Германии стали домом для артистов из России и Украины. Они не только работают там, но и живут одной дружной семьей.

Супруги Екатерина Михайлова и Геннадий Канторович - клоуны Московского цирка

Супруги Екатерина Михайлова и Геннадий Канторович - клоуны Московского цирка

Цирк-шапито, расположившийся на берегу Рейна в немецком городке Нойвиде, сотрясается от хохота и аплодисментов: зрители не могут глаз оторвать от двух потешных клоунов, плывущих на лодке по заполненному водой цирковому манежу и пускающих в зал гигантские мыльные пузыри. В реальной жизни эта клоунская пара - еще и супружеская чета. Она - Екатерина Михайлова из России, он - Геннадий Канторович из Украины, а выступают они в цирке под названием "Московский цирк" ("Moskauer Circus"), который на самом деле немецкий.

Против войны в Украине

Из 70 артистов, входящих в состав труппы "Московского цирка", - 20 русских и 9 украинцев. Всего в каких-то двух часах полета отсюда представители этих народов стреляют друг в друга, у нас в Нойвиде русские и украинцы - члены одной дружной семьи, говорит директор Джино Франк (Gino Frank). Все артисты из его труппы выступают против войны, развязанной Россией против Украины. А в знак солидарности с украинским народом перед цирковым шатром демонстративно развеваются украинские флаги.

Супруги Екатерина Михайлова и Геннадий Канторович - клоуны Московского цирка

По словам Ральфа Хупперца (Ralf Huppertz), главы правления Ассоциации немецких цирковых коллективов, артисты из России и Украины выступают во многих немецких цирках, а всего в Германии насчитывается около 250 цирковых трупп. Хупперц очень высокого мнения об уровне мастерства циркачей из числа украинцев и россиян. Восточная Европа всегда задавала тон на манеже благодаря своим великим традициям, подчеркивает он.

Директор немецкого "Московского цирка" Джино Франк называет Россию, Украину и Китай эталонами циркового искусства в мире. Возглавляемая им труппа собрала артистов из примерно десяти стран, и все они сейчас без ума от радости: наконец-то, после вынужденного двухлетнего перерыва в работе из-за пандемии коронавируса у них снова стартует цирковой сезон.

Музыканты ушли на фронт

Говорят, цирк начинается с оркестра. Однако оркестр в составе восьми человек, которые обычно аккомпанируют артистам "Московского цирка", отсутствует. Дело в том, что все музыканты - из Украины.

Украинский флаг на шатре Московского цирка

Украинский флаг на шатре Московского цирка

Как рассказал информационному агентству dpa Джино Франк, вскоре после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, все они были призваны на службу в украинскую армию и теперь должны защищать свою родину. Поэтому музыка, под которую выступают артисты в большом красно-белом куполообразном шатре "Московского цирка", сейчас звучит в записи.

Вне политики и национальности

Цирк Krone в Мюнхене, один из крупнейших цирков мира, тоже стал для многих украинских артистов вторым домом. Они прибыли сюда к старту нового сезона 12 февраля - всего за две недели до начала войны, развязанной Россией против Украины. После начала войны цирк приютил друзей и родственников, которым удалось бежать из Украины в Баварию. "Все они могут оставаться у нас столько, сколько им нужно", - подчеркивает сотрудник цирка Франк Келлер (Frank Keller) и добавляет: цирк должен быть вне политики и национальности.

На манеже цирка Krone

На манеже цирка Krone

Благодаря выступлениям в цирковых шоу украинские артисты могут хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелых переживаний. "Если не заглядывать в телефон, то можно подумать, что вокруг все нормально", - говорит одна из танцовщиц. Но, конечно, даже интенсивные репетиции и выступления не дают забыть о страшных событиях, происходящих на родине.

В память о великой цирковой традиции

Но почему "Московский цирк", который вообще-то базируется в западногерманском Хамминкельне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) и к крупнейшему в Европе Большому Московскому государственному цирку отношения не имеет, получил такое название? Как поясняет его директор Джино Франк, этот шапито так назвали в память о великой российской цирковой традиции. "И мы вовсе не стыдимся своего имени", - особо подчеркивает он.

Шатер Московского цирка

Шатер "Московского цирка"

Джино Франк женат на Лейле Мак, отец которой был в свое время генеральным директором нескольких российского цирков, а мать - украинской артисткой. Как говорит Лейла, цирк должен быть символом того, что "эта война не является войной русского народа против украинского народа. Наша семья, наша цирковая династия как раз и родилась благодаря любви, которая связывает украинских и российских артистов". Именно поэтому актуальное шоу "Московского цирка" назвали "One World" ("Единый мир") - в духе взаимопонимания между народами.

Эрика Кут (Erika Kuth) пришла на представление "Московского цирка" в Нойвиде с четырьмя детьми. Она - наполовину русская. И ее возмущает проявляющееся сейчас предвзятое отношение даже к тем русским, которые живут на Западе и вовсе не поддерживают Путина. Еще и в знак солидарности с ними она и ее дети рады поддержать "Московский цирк", говорит она.

Дитмар Рит (Dietmar Rieth), некогда депутат парламента федеральной земли Рейнланд-Пфальц от партии "зеленых", пришел на цирковое шоу со своей четырехлетней внучкой и другими членами семьи. Совместное выступление российских и украинских артистов следует поддержать как "добрый знак" в борьбе против русофобии, подчеркивает он.

Несколько сотен больших и маленьких зрителей вместил цирковой шатер. Все они завороженно следят за ныряющими в огненные обручи канатоходцами, проделывающими волшебные трюки акробатами, совершающим тройной сальто-мортале батутистом. Вскоре на манеже продемонстрирует свое мастерство и новая цирковая балетная группа. Все шесть ее участниц - профессиональные танцовщицы, которые были вынуждены бежать в Германию из Украины. Двери многонационального по своему составу "Московского цирка" открыты для всех артистов, подчеркивает его глава Джино Франк.

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