Пережившая бомбардировку Хиросимы - о своих травмах, воспоминаниях и молитвах

Атомная бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года и последовавшая за этим бомбардировка Нагасаки 9 августа стали единственным на сегодняшний день боевым применением ядерного оружия. Спустя 75 лет пережившая атомный взрыв в Хиросиме жительница Японии вспоминает о трагедии.

Кейко Огура отпраздновала свой восьмой день рождения за два дня до того, как 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Она стояла во дворе своего дома всего в 2,4 километра от эпицентра взрыва. То, что девочка выжила, иначе, чем чудом, назвать нельзя.

В свои 83 года Кейко физически здорова и еще полна сил, но о травматическом опыте и о том, что пришлось ей пережить после взрыва атомной бомбы, она молчала до тех пор, пока не умер от рака ее брат. С 1980 года женщина регулярно выступает на памятных и просветительских мероприятиях - хотя со своими детьми она по-прежнему не говорит на эту тему. Для них будет слишком тяжело слушать об этом, объясняет она свое нежелание вспоминать о тех событиях. И понимает состояние выживших после теракта, которые не могут говорить о своих травмах.

Оставшаяся в живых после ядерного взрыва

"Когда взорвалась бомба, я стояла во дворе дома, за сараем, заслонившим меня от взрыва, - рассказывает пожилая женщина в беседе с DW. - Взрывная волна оглушила меня и сбила с ног, а когда я снова открыла глаза, все дома вокруг были разрушены и охвачены огнем".

Кейко Огура молится о ликвидации ядерного оружия во всем мире

Удивительно, но вся семья Кейко выжила после взрыва, хотя один из ее братьев, который находился ближе к эпицентру, позднее умер от рака, ставшего следствием радиационного облучения.

"У меня были ожоги, но не очень сильные, - говорит Огура. - Наш дом был поврежден, но не полностью разрушен, поэтому мы приняли людей, которые были ранены".

Еще во время Второй мировой войны японцам было дано указание в случае воздушных налетов укрываться на территории храмов и часовен. Недалеко от дома Кейко стоял синтоистский храм, и она вспоминает, как по направлению к нему двигался нескончаемый поток изуродованных и отчаявшихся людей. Многие из них по дороге умирали, и их тела лежали вдоль дорог.

"Я была в шоке от увиденного, - признается женщина. - До сих пор помню двоих мужчин со страшными ожогами, лежавших на дороге. Один из них схватил меня за ногу и умолял принести воды. Я принесла - я не знала, что этого нельзя было делать. Оба умерли у меня на глазах. Я никогда об этом не рассказывала, потому что испытывала огромное чувство вины за то, что дала им воду. Воспоминания мучили меня много лет. Я не могла рассказать об этом даже собственным детям".

Другое мучительное воспоминание - о бесчисленном множестве людей, погибших в доме ее родителей. Отец запретил ей ходить в местный парк, но девочке было любопытно увидеть, что там происходит. Она поднялась на невысокий холм и оттуда увидела, как ее отец и другие выжившие укладывали тела умерших людей на погребальные костры, горевшие круглосуточно.

Смертельный груз бомбардировщика "Энола Гэй"

Урановая бомба "Малыш" ("Little Boy") была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года в 8:15 утра со стратегического бомбардировщика ВВС США - "Боинга" B-29 "Суперфортресс" с бортовым именем "Энола Гэй". Бомба взорвалась с энергией, эквивалентной 16 000 тонн тротила, на высоте около 580 метров над зданием Промышленной палаты Хиросимы, сейчас известным как "Купол Гэмбаку" или "Атомный купол" и в 1996 году занесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Атомный купол" в Хиросиме - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

По оценкам, в результате взрыва бомбы и последовавшей за ним огненной бури погибли 80 тысяч человек, а интенсивное нейтронное и гамма-излучение привело к гибели людей в радиусе 1,3 километра. Ранения и травмы получили более 70 тысяч человек. Около 6 тысяч человек выжили после взрыва и пожара, но позднее умерли от радиоактивного заражения, онкологических заболеваний, вызванных радиационным облучением, и других отложенных эффектов взрыва. Военные исследования, проведенные США вскоре после войны, показали, что взрывом были разрушены 12,2 квадратных километра Хиросимы.

9 августа 1945 года США сбросили вторую урановую бомбу на японский город Нагасаки

Недавнее исследование, проведенное японским агентством новостей Kyodo News, показало, что 78% оставшихся в живых после взрыва в Хиросиме и последовавшей за ним 9 августа бомбардировки Нагасаки, испытывают трудности в разговоре о пережитом. Более 40% оставшихся в живых сказали, что никогда не делились своими воспоминаниями о трагедии.

Выжившие в бомбардировках становились жертвами дискриминации

Многие жители Хиросимы и Нагасаки, рассказывает Кейко Огура, уехали из своих городов и никогда не упоминали в разговорах с новыми соседями и друзьями о том, откуда они родом - они не хотели быть отмеченными клеймом жертвы радиации.

В те времена еще было неизвестно о долгосрочных последствиях радиоактивного излучения, и люди не хотели рисковать тем, что их муж или жена заболеет, боялись, что болезнь унаследуют дети или что родятся младенцы с врожденными пороками.

"Никто не хотел говорить об этом, - вспоминает Кейко. - Если бы люди узнали, что мы из Хиросимы, они бы избегали нас. Однажды я испытала это на себе: я познакомилась с молодым человеком, и он приехал в мой город, чтобы встретиться со мной. Первое, о чем он спросил, не из Хиросимы ли я. Услышав ответ, он тут же развернулся и уехал".

Как изучают бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в школах Японии

Мемориальный Парк мира на берегу реки Мотоясу-гава посвящен жертвам атомной бомбардировки. Ежегодно его посещают тысячи японских школьников, а встречи с оставшимися в живых после ядерного взрыва составляют важную часть учебной программы. В то же время некоторые в Японии считают, что из-за консервативных позиций политического руководства страны в японских школах рассказывают о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки без упоминания более широкого исторического контекста, не говоря ни слова о вторжении и зачастую жестоком порабощении Японией Корейского полуострова, значительной части Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Одна из статуй в Мемориальном парке мира - девочка с журавликом-оригами

В качестве причины, ставшей началом конфликта с США, мельком упоминается нападение Японии на Перл-Харбор, но школьники не знают ни о событиях Нанкинской резни в 1937-38 годах, ни о жестоком обращении Японии с военнопленными стран-союзников США, ни о принудительном угоне "женщин для утех" из Кореи в прифронтовые публичные дома японской армии.

"Нам рассказывают, насколько ужасны были бомбардировки Токио зажигательными бомбами и нападения на Хиросиму и Нагасаки, - говорит 19-летний студент токийского университета Лео Сигено. - Нас учат лишь тому, что Япония стала жертвой в войне". По словам Лео, он узнал о предшествующих событиях из книг о Второй мировой войне, изданных за рубежом, - и лишь потому, что интересуется историей.

"Многие в Японии до сих пор отрицают, к примеру, Нанкинскую резню - сказывается влияние правых политических сил, - объясняет парень. - Они утверждают, что все это - вымысел китайской пропаганды. То, что случилось в Хиросиме и Нагасаки, было ужасно, но японцам не объясняют, что это произошло не случайно".

Молитва о ликвидации ядерного оружия

Для Кейко Огуры и других выживших после ядерных взрывов политика не имеет значения. Каждый год 6 августа она участвует в мемориальной церемонии по случаю бомбардировки Хиросимы, часто вместе с группой волонтеров "Переводчики за мир". Женщина говорит, что в этом году число участников официального мероприятия пришлось сильно ограничить из-за страха перед коронавирусом.

Из-за коронавируса количество участников церемонии памяти жертв бомбардировки Хиросимы было невелико

"На этот раз годовщину отмечали не так, как обычно, - признает Кейко Огура. - Я постояла у реки в Парке Мира, вспоминала те дни и чувствовала огромное сожаление, что даже сейчас в мире столько ядерного оружия".

По словам Кейко, она много лет молилась за то, чтобы ядерное оружие во всем мире было ликвидировано. Но ее молитвы пока что не были услышаны. "Так что я и дальше буду рассказывать свою историю", - говорит женщина, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы.

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