 В Хиросиме почтили память погибших при атомной бомбардировке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2020

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Мир

В Хиросиме почтили память погибших при атомной бомбардировке

В условия пандемии торжественная церемония в память о событиях в Хиросиме прошла в сжатом формате и транслировалась в интернете.

Жители Японии молятся в Хиросиме о жертвах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки у пустой гробнице, установленной в память о тех событиях в Хиросиме, 6 августа 2020 года

Жители Японии молятся в Хиросиме о жертвах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

В день 75-й годовщины со дня атомной бомбардировки Хиросимы, в четверг, 6 августа, в городе почтили память жертв этого трагического события. В памятной церемонии приняли участие не только политики и иностранные гости, но и родственники погибших, а также жители города, которым удалось выжить во время той бомбардировки.

Ровно в 8.15 утра по местному времени все присутствующие замерли в мысленной молитве. Именно в этот момент ровно 75 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу, от взрыва которой погибли 140 000 человек.

Из-за пандемии коронавируса в нынешнем году памятная церемония проходила в сравнительно сжатом формате. Так, в ней не участвовала широкая публика, однако все желающие могли наблюдать за ее ходом в режиме прямой трансляции в интернете.

Призыв к борьбе за мир без ядерного оружия

В речи, посвященной 75-ой годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что будет продолжать бороться за мир без ядерного оружия. Со своей стороны мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи обратил внимание на рост националистических движений по всему миру. "Национализм привел ко Второй мировой войне. Допустить повторения преисполненного болью прошлого нельзя", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в связи с 75-ой годовщиной трагедии в Хиросиме письменном заявлении призвал мировое сообщество "дать новый импульс контролю за вооружениями и процессу ядерного разоружения".

Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш".

В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей. Еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения. Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 тысяч человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в городах Хиросима и Нагасаки страдают от поздних последствий радиоактивного облучения.

Смотрите также:

  • Japan 75 Jahre nach Hiroshima (picture-alliance/dpa/Hiroshima Peace Memorial Museum)

    Хиросима в руинах

    Хиросима, 6 августа 1945 года

  • Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

    Хиросима в руинах

    Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

  • Хиросима 7 сентября 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима 7 сентября 1945 года

  • Хиросима, август 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима в руинах, август 1945 года

  • Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

    Хиросима в руинах

    Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

  • Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

    Хиросима в руинах

    Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

  • Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

    Хиросима в руинах

    Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

  • Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

    Хиросима в руинах

    Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая бомба весом 4 тонны взорвалась на высоте 580 метров над городом и унесла жизни около 140 тысяч человек.

  • В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

    Хиросима в руинах

    Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

  • Центр Хиросимы через год после бомбардировки

    Хиросима в руинах

    Центр Хиросимы через год после бомбардировки

  • default

    Хиросима в руинах

    Хиросима

    Руины протестантской церкви в Хиросиме. Фото 1945 года.

  • default

    Хиросима в руинах

    Хиросима. На следующий день после атомной бомбардировки.

  • Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы

    Хиросима в руинах

    Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

  • Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

  • Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя

    Хиросима в руинах

    Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя


Смотреть видео 01:29

Годовщина трагедии в Хиросиме на фоне ядерных угроз КНДР

Аудио- и видеофайлы по теме

71 год атомной бомбежки Нагасаки  

Атомная бомба в берлинском подвале  

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Japan | 75. Jahrestag Hiroshima I Heiko Maas

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Хайко Мас констатировал, что "ядерное разоружение застопорилось". В Хиросиме 6 августа прошла церемония в память о погибших при бомбардировке города.

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