75 лет бомбардировке Хиросимы: глава МИД ФРГ предостерег от нового раунда ядерной гонки

Хайко Мас констатировал, что "ядерное разоружение застопорилось". В Хиросиме 6 августа прошла церемония в память о погибших при бомбардировке города.
В канун 75-й годовщины со дня атомной бомбардировки японского города Хиросима, осуществленной США в 1945 году, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег от нового раунда гонки ядерных вооружений. "Ядерное разоружение застопорилось. Новые технологии приводят к опасным дисбалансам", - предупредил глава германского МИДа вечером в среду, 5 августа, в Берлине.
По его словам, сегодня Северная Корея посредством возможных разработок ядерного оружия бросает вызов всему мировому сообществу. В связи с этим ощущается необходимость "нового импульса к контролю над вооружениями и ядерному разоружению", заявил Мас. "Мир никогда не должен забывать о том, что случилось в Хиросиме, и несколько дней спустя - в Нагасаки, и почему это произошло", - резюмировал министр.
В свою очередь мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи 6 августа в ходе памятной церемонии в Парке мира призвал мировое сообщество объединиться против угроз человечеству.
В 08.15 утра по местному времени (02.15 мск) собравшиеся на том месте, куда стратегический бомбардировщик ВВС США Enola Gay сбросил атомную бомбу "Малыш", почтили память погибших минутой молчания. Она сопровождалась ударами колокола.
Из-за пандемии коронавируса участники церемонии были преимущественно в масках и соблюдали нормы социального дистанцирования. На мероприятии присутствовали, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ряд других министров и чиновников. Иностранные представители присутствовали лишь выборочно. Россию представлял посол Михаил Галузин.
Послания администрации города направили папа римский Франциск и экс-президент США Барак Обама. В 2016 году Обама стал первым действующим американским лидером, побывавшим в Хиросиме. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также записал видеообращение. "Раскол, недоверие и отсутствие диалога грозят вновь вернуть мир к неконтролируемому стратегическому ядерному соревнованию", - заявил он. В этой связи глава всемирной организации высказался за полную ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.
Первое в истории человечества боевое применение ядерного оружия произошло 6 августа 1945 года в ходе Второй мировой войны: чтобы склонить Японию к капитуляции, США сбросили на Хиросиму атомную бомбу "Малыш".
Около 70 тысяч мирных жителей погибли в результате ударной волны, свыше 200 тысяч умерли от последствий ядерного облучения. Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 70 тысяч человек.
Смотрите также: