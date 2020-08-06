Немецкие СМИ в годовщину бомбардировки Хиросимы: как не допустить применения ядерного оружия?

В 75-ю годовщину атомной бомбардировки японского города Хиросима, осуществленную Соединенными Штатами 6 августа 1945 года, ведущие немецкие СМИ уделили значительное внимание этой теме.

Süddeutsche Zeitung: Мировые политики понимали опасность ядерной войны

Одним из самых выдающихся политических достижений за последние 75 лет стало то, что миру удалось предотвратить повторение Хиросимы и Нагасаки, считает колумнист газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель (Hubert Wetzel). При этом возможностей и моментов для этого было предостаточно, пишет он в комментарии "Ужас остается": "В годы холодной войны Советский Союз и США обладали десятками тысяч ядерных боеголовок. Каждый кризис где-то в мире, каждое противостояние блоков, каждое глупое недоразумение могли перерасти в обмен ядерными ударами, который закончился бы вымиранием человечества".

Ядерный взрыв над Хиросимой, 1945 год

Как отмечает немецкий журналист, на протяжении последних 75 лет в Вашингтоне и Москве были генералы и политики, которые всерьез верили, что их страна может развязать ядерную войну и одержать в ней победу. "Но, к счастью, с обеих сторон было достаточно других ответственных людей, которые знали, насколько абсурдна эта идея", - резюмирует Хуберт Ветцель.

FAZ: Европе нужна эффективная стратегия сдерживания

Вполне возможно, что от начала третьей и последней мировой войны мир удержало понимание летальности ядерного оружия, - к такому выводу приходит журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер (Berthold Kohler). "Война между свободным Западом, возглавляемым Соединенными Штатами, с одной строны, и Советским Союзом с его сателлитами, с другой, - не разразилась - хотя вооруженные до зубов антагонистические блоки стояли лицом к лицу в Европе. Ведь даже нападение с использованием "только" обычного вооружения могло бы привести к "гарантированному взаимному уничтожению", - пишет журналист в комментарии "Защита от адских машин". Именно этот риск, по его словам, и удерживал "ястребов" с обеих сторон от военных авантюр с применением ядерного оружия. "Стратегия сдерживания срабатывала. Только она обеспечивала защиту от адских машин", - уверен колумнист FAZ.

И Россия, и США отказались от идеи ядерного разоружения

Поэтому эффективное сдерживание, по мнению журналиста, должно стать главным приоритетом европейской политики безопасности. Особенно сейчас, когда Россия для достижения своих целей в "ближнем зарубежье" применяет военную силу и нацелила ядерные ракеты в сторону европейских столиц. И когда вера в американское обещание раскрыть "ядерный зонтик" над европейскими партнерами по НАТО оказалась сильно подорванной при Дональде Трампе.

"Если президент США останется на второй срок и по-прежнему будет придерживаться мнения, что "уклонисты-неплательщики" должны сами позаботиться о своей безопасности, Германии нужно начать действовать", - призывает Бертольд Колер. Он советует немецким политикам "обдумать, обсудить и принять эффективную стратегию сдерживания, включающую в себя и ядерный компонент".

Frankfurter Rundschau: Европа могла бы начать процесс ядерного разоружения

Газета Frankfurter Rundschau с сожалением отмечает, что сегодня крупнейшие мировые державы - в первую очередь, США и Россия - утратили интерес к идее постепенной ликвидации ядерного оружия. "Вместо того, чтобы продлить действующие договоры о разоружении, они уже расторгли одни и ждут, пока закончится срок действия других. При этом в общественном дискурсе эта тема практически не присутствует, и это опасная ошибка", - пишет журналист Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf) в комментарии "Ядерное разоружение осуществимо - и Европа могла бы подать пример".

Барак Обама в ходе визита в Японию в 2016 году говорил о необходимости постепенного отказа от ядерного оружия

Разговоры об "ограниченном применении ядерного оружия", которые заводят военные в США и других странах, - это не только сигнал предполагаемому противнику, но и подготовка собственного населения к подобному сценарию, поясняет журналист. "А если учесть, что Вашингтон, Москва и другие мировые державы вооружаются и риторически, да еще и усиливают националистическую тональность в своей политике, становится очевидно: пришло время обратить на это внимание и противостоять этому", - уверен он.

Европа, по мнению автора комментария, могла бы "медленно и осторожно" начать процесс ядерного разоружения - и, с одной стороны, подать пример другим ядерным державам, а с другой - усилить международное давление на них. "Тот, кто скажет сейчас: "Это невозможно", должен помнить, что переговоры по разоружению никогда не удавалось легко подготовить, провести и успешно завершить", - пишет Андреас Шварцкопф. Для успеха нужны твердая воля и план действий. "Переговоры по разоружению, которые проводились в прошлом, служат этому доказательством", - подводит итог Frankfurter Rundschau.

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