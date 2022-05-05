Вступление в НАТО Финляндии и Швеции: чем оно грозит России

Война в Украине - 05.05.2022

В итальянский город Турин уже прибывают участники песенного конкурса "Евровидение-2022", который пройдет здесь с 10 по 14 мая. Эта фотография сделана после второй репетиции украинской группы Kalush Orchestra. Музыканты выступят здесь с песней "Stefania". Она посвящена маме солиста группы и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.