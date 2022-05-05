 Вступление в НАТО Финляндии и Швеции: чем оно грозит России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.05.2022

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Россия

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции: чем оно грозит России

Начало военной операции в Украине Владимир Путин обосновывает в том числе и попыткой сдержать дальнейшее расширение НАТО на восток. Но теперь в альянс стремятся Финляндия и Швеция. Президент РФ просчитался?

Карикатура: Владимир Путин указывает на летящего к нему голубя мира и говорит: Подлетное время сокращается!

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