Вступление в НАТО Финляндии и Швеции: чем оно грозит России

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Начало военной операции в Украине Владимир Путин обосновывает в том числе и попыткой сдержать дальнейшее расширение НАТО на восток. Но теперь в альянс стремятся Финляндия и Швеция. Президент РФ просчитался?
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Финляндия и Швеция опасаются за свою безопасность в процессе вступления в НАТО, которое может продлиться месяцы. Вашингтон и Лондон обещают им помощь в случае враждебных действий со стороны России.
Москва отказалась от дипломатии и мягкой силы. Угроза военного давления актуальна теперь для всех соседей России. Возможное поражение в Украине делает для них Кремль только опаснее, считает Иван Преображенский.