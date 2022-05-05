 Великобритания и США помогут Швеции и Финляндии с безопасностью до вступления в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2022

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Европа

Великобритания и США помогут Швеции и Финляндии с безопасностью до вступления в НАТО

Финляндия и Швеция опасаются за свою безопасность в процессе вступления в НАТО, которое может продлиться месяцы. Вашингтон и Лондон обещают им помощь в случае враждебных действий со стороны России.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и премьер-министр Финляндии Санна Марин

Глава МИД Швеции Анн Линде и премьер-министр Финляндии Санна Марин

Швеция и Финляндия не останутся один на один с Россией без поддержки западных стран до официального присоединения к НАТО, если обе страны примут решение вступить в альянс. Великобритания окажет помощь обеим странам в случае нападения на них, заявил журналистам в среду, 4 мая, британский министр обороны Бен Уоллес, находясь с визитом в Финляндии. "Не могу себе представить, чтобы Британия не поддержала Швецию и Финляндию, независимо от того, на какой стадии находятся переговоры о вступлении в НАТО или процедура ратификации соглашений. И я думаю - это то, что нас по-настоящему объединяет", - сказал он. По словам Уоллеса, Британия "сделает то, что должна, чтобы поддержать Финляндию".

Хельсинки ведет переговоры с ключевыми странами альянса о гарантиях безопасности на период до официального присоединения к НАТО, который может продлиться несколько месяцев, заявила в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин в Копенгагене после встречи с лидерами скандинавских стран. Она выразила надежду, что это процесс пройдет максимально быстро.

Швеция заручилась поддержкой США

В свою очередь глава МИД Швеции Анн Линде в среду заявила, что получила заверения от США об оказании помощи в поддержании безопасности страны в период возможного присоединения к Североатлантическому альянсу. "Я не могу раскрывать всех деталей, но думаю, что сейчас у нас есть поддержка американцев", - сказала Линде в Вашингтоне после встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По ее словам, это еще не твердые гарантии безопасности, поскольку такие получают, лишь став членом НАТО. Однако, как отметила шведский министр, "Россия может быть уверена, что ее враждебные действия в отношении Швеции, которыми она ранее угрожала, не останутся без ответа США".

Стокгольм и Хельсинки могут подать заявки в НАТО в середине мая

В связи с нападением России на Украину в нейтральных Финляндии и Швеции усилилось стремление к вступлению в Североатлантический альянс. Предположительно, официальное обращение двух стран к НАТО может произойти уже в середине мая. В этом случае заявки о вступлении двух скандинавских стран могут быть рассмотрены на саммите альянса в Мадриде, запланированном на июнь.

Россия неоднократно предостерегала Швецию и Финляндию от вступления в НАТО, заявляя о негативных последствиях такого решения для мира и стабильности на севере Европы.

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    Автор: Александра Елкина


 

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