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Зеленский: Удар по Одессе уничтожил зерно для Китая

Лиза Ламбрехт
58 мин. назад

В портах Одессы и Черноморска, подвергшихся ударам РФ, хранился миллион тонн зерна, часть которого предназначалась для экспорта в Китай, заявил Зеленский. Он призвал мир привлечь Россию к ответственности.

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Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: The Presidential Office of Ukraine

Российский удар по украинским портам в Одессе и Черноморске, нанесенный минувшей ночью, показывает, что мишень для РФ - не только Украина, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в среду, 19 июля. "Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", - подчеркнул он.

По словам президента Украины, в портах, которые подверглись атаке РФ, "хранилось около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии".

60 тысяч тонн зерна для Китая

При этом особенно сильно в результате российских атак пострадал терминал, где хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для экспорта в Китай, отметил Зеленский. Ранее об уничтожении 60 тысяч тонн зерна в результате удара РФ по Одессе и Черноморску сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Зеленский назвал атаку в ночь на 19 июля "едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль Одессе". "С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова - воздушный щит Украины нуждается в усилении", - подчеркнул украинский президент.

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