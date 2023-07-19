Удар по украинским портам и другие события 511-го дня войны

Россия вторую ночь атакует порты в Одесской области. США выделяют Украине военную помощь на 1,3 млрд долларов. В Крыму произошел пожар на военном полигоне. В РФ завели 2076 уголовных дел за оставление военной части.

На 511-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в среду, 19 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию.

Ракетные удары по портам Одессы и Черноморска

Россия вторую ночь подряд нанесла массированные удары по Одессе и области с применением дронов-камикадзе "Шахед", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет. Противокорабельными "Ониксами" и Х-22 были атакованы портовая и критическая инфраструктура Одессы, сообщили украинские военные. Попадания отмечены в зерновой и масляный терминалы одесского порта, повреждены резервуары и оборудование для загрузки.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео огромной воронки, которая, по информации пресс-службы оперативного командования ВСУ "Юг", образовалась в результате падения сбитой ракеты Х-59 на одной из улиц Одессы. От взрывной волны повреждены несколько жилых домов, госпитализированы три человека. Мэр Одессы Геннадий Труханов сравнил этот ночной удар войск РФ по городу с атаками, совершенными в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Зеленский: Россия целилась в инфраструктуру "зерновой сделки"

Повреждения зернового терминала от российского ракетного удара в порту в Одесской области Фото: Ukrainian Infrastructure Ministry via Facebook/REUTERS

В порту Черноморска Одесской области ударом российских войск уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправиться "зерновым коридором" еще два месяца назад, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины. "Ночной удар вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года", - отмечает министерство.

Российские войска во время ночного обстрела Одесской области сознательно целили в инфраструктуру"зерновой сделки", заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Каждая российская ракета - это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни", - написал Зеленский в Telegram-канале.

В Одесской области почти 3000 человек остались без света из-за повреждения инфраструктуры во время ночного обстрела, сообщает украинское Минэнерго. Кроме того, повреждена линия электропередачи в Николаевской области, из-за чего обесточен один населенный пункт.

Россия объявила фактическую блокаду портов Украины

С 20 июля все суда, следующие в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов - "считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима". Об этом заявило министерство обороны РФ, обосновав фактическую блокаду портов соседней страны выходом Москвы из "зерновой сделки" (в тексте это событие названо "прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора").

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства и что "предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке".

США предоставляют Украине военную помощь на 1,3 млрд долларов

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS Фото: Toms Kalnins/EPA-EFE

США объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи, его общий объем составит 1,3 млрд долларов. В числе прочего в него войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, а также средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы, сообщило американское министерство обороны.

Кроме того, США закупят для Украины 150 топливозаправщиков, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, 50 тактических машин для эвакуации техники, оборудование для охраны портов и гаваней и разминирования, а также тактические системы защищенной связи.

Новый пакет помощи предоставляется через "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI), предполагающую закупку техники и вооружения у промышленности, а не их изъятие из арсеналов армии США.

Пожар на российском военном полигоне в Крыму

На полигоне в Кировском районе в аннексированном Россией Крыму ночью вспыхнул пожар. Местные "власти" провели эвакуацию из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего эвакуированы около 2225 человек. "Глава администрации" Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии трассы "Таврида" в районе пожара.

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма Фото: Stringer/REUTERS

По сведениям Telegram-канала Mash, пожар начался на складе боеприпасов, местные жители на протяжении часов слышали взрывы в радиусе пяти километров от полигона.

Пожар на полигоне в Крыму, вероятно, показывает, что ВСУ теперь могут наносить удары по военным объектам на всей территории оккупированного полуострова. Такой вывод делает издание "Агентство. Новости". Оно отмечает, что местные "власти" не назвали причины пожара, приведшего к детонации. Однако, по сообщениям местных СМИ, взрывы на полигоне начались после "прилетов". Пророссийские военные блогеры пишут, что удар по полигону мог быть нанесен ракетой.

В РФ за полгода 2076 уголовных дел о самовольном оставлении части

С начала нынешнего года в российские суды поступило уже 2076 уголовных дел о самовольном оставлении части - вдвое больше, чем за весь 2022 год, подсчитала "Медиазона". За весь минувший год в суды поступило 1001 дело о самовольном оставлении воинской части. К июню военные суды в России выносили по 100 приговоров по 337-й статье УК каждую неделю, отмечает издание.

Основной категорией осужденных за бегство со службы стали мобилизованные. В то же время количество других дел из категории преступлений против военной службы осталось прежним. Ранее журналисты отмечали, что подсудимые получают в основном условные сроки. По последним оценкам, такой приговор выносят более чем в половине случаев.

"Но теперь видно, что мобилизованные получают реальный срок немного чаще, чем контрактники. В итоге получается, что суды реже возвращают на фронт мобилизованных, которые уже один раз сбежали со службы", - отмечает "Медиазона".

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