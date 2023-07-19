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Киев: Удар РФ по Одессе уничтожил 60 тысяч тонн зерна

Сергей Гуща
43 мин. назад

Ночной удар войск РФ по Одессе и Черноморску уничтожил 60 тысяч тонн зерна, предназначенного для экспорта, и серьезно повредил портовые сооружения и зернохранилища.

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Порт Одессы, фото из архива
Порт Одессы, фото из архиваФото: BePress/abaca/picture alliance

В результате очередного удара российских войск по Одесской области уничтожены 60 тысяч тонн зерна и повреждены портовые сооружения в Одессе и Черноморске. Об этом заявил в среду, 19 июля, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. "Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла портовые объекты, которые были задействованы в "зерновой инициативе", - говорится в сообщении. Зерно, уничтоженное в порту Черноморска, два месяца назад должно было быть загружено на судно и отправлено по "зерновому коридору".

По данным Сольского, в ночь на 19 июля были атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах Одессы и Черноморска, в последнем была выведена из строя значительная часть инфраструктуры. "Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - говорится в сообщении министра. На восстановление объектов, пострадавших минувшей ночью, по оценкам специалистов, потребуется около года, отметил Николай Сольский.

Как сообщил в Facebook вице-премьер Украины по восстановлению Александр Кубраков, минувшей ночью были также атакованы и повреждены резервуары и причалы Одесского порта, задействованные в работе "зернового коридора".

Российское Минобороны утверждает, что "групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования" был нанесен "по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ" в районе Одессы.

По украинским данным, российские войска использовали ракеты "Оникс", Х-22, Х-59 и ударные дроны.

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