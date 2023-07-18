Зерновая сделка не работает. Есть ли альтернативные пути?

Россия отказалась продлить "зерновую сделку", заключенную год тому назад в Стамбуле с участием ООН, Украины, Турции и РФ для вывоза зерна с украинских морских портов в условиях полномасштабного российского вторжения. Срок действия "зерновой сделки" истек в понедельник, 17 июля. В Украине к такому развитию событий готовились уже давно. Украинский президент Владимир Зеленский в тот же день обратился к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России. "Это самое надежное. Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Правительство Украины даже создало фонд страхования от рисков безопасности для судоходных компаний, которые и после выхода России из "зернового соглашения" будут готовы продолжить транспортировку украинского зерна морем. "Это 20 миллиардов гривен, которые заложены в госбюджете", - сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, отвечая на вопросы DW.

В Украинской зерновой ассоциации (УЗА) приветствовали готовность украинского правительства гарантировать судовладельцам возмещение выплат, связанных с военными рисками, ведь страховые компании такие риски, как правило, не страхуют. Кроме того, как рассказал в разговоре с DW исполнительный директор УЗА Сергей Иващенко, в ассоциации предлагают привлечь к предоставлению таких гарантий и Еврокомиссию.

"Зерновое соглашение" на условиях РФ Украине неинтересно

Сергей Иващенко указывает на то, что Украине невыгодно продолжать действие "зернового соглашения" на тех же условиях, которые были до этого, поскольку Россия максимально усложнила прохождение судов по Черному морю, безосновательно блокируя их, ссылаясь на дополнительные проверки. "Из-за прихоти России - то они будут инспектировать, то не будут, то затягивают время - мы потеряли около 30 долларов на каждой тонне зерна", - говорит Иващенко. По подсчетам УЗА, таким образом украинские фермеры потеряли в общей сложности более одного миллиарда долларов. "Без России, без этих простоев мы получим снижение логистической стоимости", - считает Иващенко.

Корабль с украинским зерном Фото: Maksym Voitenko/AA/picture alliance

Олег Нивьевский из Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики считает, что "зерновое соглашение" было полезно для Украины только в начале его реализации. "Сначала "зерновое соглашение" дало возможность вывезти излишки зерна прошлого урожая, но затем из-за прихотей России было утрачено доверие к этому коридору, потому что это дополнительные средства на страхование, покрытие рисков", - говорит Нивьевский и призывает взамен быстрее развивать альтернативные пути экспорта, чтобы в дальнейшем не зависеть от действий России в Черном море.

Сейчас Украине нужно активно расширять пропускную способность экспорта на западных границах, инвестируя в развитие железнодорожных путей, в углубление русла рек для судоходства, в развитие перевалочных терминалов, отмечает Нивьевский.

Альтернативные пути экспорта украинского зерна сработали

Впрочем, все это время Украина не сидела сложа руки. По данным министерства аграрной политики и продовольствия, благодаря "зерновому соглашению" за год Украина вывезла по морю 32 миллиона тонн зерна и подсолнечного масла. Столько же, даже больше, а именно - 33 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, за это же время было экспортировано альтернативными путями.

Загрузка зерна в порту Рени Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture-alliance

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, наиболее эффективным оказался путь вывоза украинского зерна по реке Дунай. За это время Украина экспортировала по реке около 20 миллионов тонн зерна и масла. Кроме этого, удалось вывезти около 10 миллионов тонн зерновых по железной дороге и три миллиона тонн автотранспортом.

"В отсутствие морского зернового коридора мы планируем еще больше загружать эти пути экспорта и выйти на показатели 40-42 миллиона тонн суммарно всеми тремя путями", - сказал Высоцкий. По его словам, украинские агропроизводители уже инвестируют в развитие речной портовой инфраструктуры. Он также сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры об упрощенном документальном и ветеринарном контроле украинского зерна на европейских границах, из-за чего тормозится его транзит в европейские порты по суше.

Ставка на Дунай

В этом году Украина планирует собрать более 50 миллионов тонн зерновых. Около 9 миллионов тонн остаются на складах по прошлогоднему урожаю. В настоящее время украинские производители основную ставку делают на вывоз своей продукции по Дунаю. У Украины есть возможность отгружать зерно в дунайских портах Измаила и Рени. Чтобы добраться до Черного моря, судам нужно пройти либо Сулинским каналом, либо устьем Быстрым. Эти каналы не предусмотрены для прохождения большегрузных судов, поэтому Украина разработала проект "якорных стоянок", чтобы большегрузные суда могли вывозить зерно по Дунаю, не садясь на мель.

Украинское зерно загружают в грузовик для дальнейшей транспортировки Фото: Gleb Garanich/REUTERS

"В наших дунайских портах большое судно нагружается не полностью, затем судно выходит на более глубокую воду на стыке в районе Черного моря, где глубина позволяет и на этот корабль догружается зерно с барж", - объясняет идею "якорных стоянок" исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко. Для реализации этого проекта Украина определила несколько точек для таких стоянок в территориальных водах Румынии и Украины.

"У нас есть поддержка Еврокомиссии по этому проекту и новому правительству Румынии, однако нужно еще проработать нормативную базу румынской стороны, чтобы мы могли производить такие перегрузки", - говорит Иващенко.

Узкие места вывоза зерна через ЕС

Украина серьезно задумалась и над развитием европейского пути на территории Украины. Ведь главное препятствие эффективному железнодорожному сообщению Украины со странами ЕС - это разная ширина железнодорожных путей. Ширина пути в Украине - 1520 мм, в ЕС - 1435 мм. "Цель состоит в том, чтобы развить сеть европейского пути внутри Украины, соединив крупнейшие населенные пункты и новые промышленные и экономические центры со странами ЕС. Это, в свою очередь, будет способствовать лучшей логистике товаров", - написала пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры со ссылкой на слова вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Украинские железные дороги Фото: Tetyana Dovgan/Ukrsalisnyzia

Однако не только это препятствует увеличению перевозок украинского зернапо железной дороге. "У каждой европейской страны свои правила железнодорожных перевозок. Если у нас полный состав - это 45 грузовых вагонов, то в европейских странах - 25 вагонов. То есть, если мы везем зерно по железной дороге, то на границе мы должны половину наших вагонов где-то отставить, а только половина поедет далее. Поэтому происходит транзитная задержка", - объясняет исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

Представитель Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский убежден: если у украинских сельхозпроизводителей будет уверенность в том, что они смогут беспрепятственно продать выращенное зерно за границу, независимо от того, действует морской зерновой коридор или нет, то они не будут уменьшать посевные площади, и украинская аграрная отрасль будет развиваться.

"Западное направление экспорта зерна нужно развивать несмотря ни на что. Потому что это зависит от нас, и мы можем на это влиять. Зерновой коридор морем, к сожалению, зависит от политики, которая завязана на России. Нам это не выгодно", - сказал Нивьевский.

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