  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Евросоюз, ООН и Турция хотят вернуть РФ в "зерновую сделку"

Ксения Польская Брюссель
56 мин. назад

Евросоюз не будет вести с РФ переговоры о возвращении к "зерновой сделке", но готов выслушать предложения ООН. "Будет ли это означать изменение нашей политики, решать государствам-членам", - пояснил DW чиновник ЕС.

https://p.dw.com/p/4U5c7
Погрузка зерна в порту Измаила, апрель 2023 года
Погрузка зерна в порту Измаила, апрель 2023 годаФото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Европейский Союз совместно с ООН и Турцией работает над возвращением "зерновой сделки" с Россией, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе во вторник, 18 июля. "Наше первоочередное намерение - заставить Россию пересмотреть ее решение о выходе из этой договоренности, - сказал он. - Россия своими действиями ставит под угрозу безопасность сотен миллионов людей".

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не намерен вступать в переговоры с Россией и что ему не поступало прямых предложений от лидеров этой страны. Москва сообщит свою позицию ООН и Турции, руководство которых будет вести с ней переговоры о возобновлении договоренностей, а затем передаст ЕС запросы РФ, указал он.

По его словам, Евросоюз готов обговорить с ООН ее предложения о потенциальных дальнейших шагах. "Мы открыты для обсуждения любых возможных непреднамеренных последствий наших санкций по этим вопросам. А будет ли это означать изменение нашей политики, решать государствам-членам ЕС. Мы готовы прислушаться к ООН и провести внутреннюю дискуссию", - заявил брюссельский чиновник.

ЕС будет расширять "линии солидарности" с Украиной

Он также заверил, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы обеспечить вывоз зерна из Украины по европейским "линиям солидарности". "Однако полностью решить эту проблему, созданную Путиным, мы не сможем", - констатировал собеседник DW.

Брюссель пообещал активно расширять маршруты этих транспортных путей, по которым в принципе вывозится больше украинского зерна, чем по морю.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 20 июля в Брюсселе последствия российского выхода из Черноморской зерновой инициативы. Они также обговорят обязательства ЕС перед Украиной в области безопасности и составные дальнейшей поддержки как военного, так и невоенного характера. Еще одной темой Совета ЕС по иностранным делам станет "формула мира" Владимира Зеленского и продвижение этой инициативы, в том числе в преддверии будущего Саммита мира.

Смотрите также: 

Как Молдова стала спасением для Украины

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как фермеры в Украине собирают урожай "градов" и "ураганов"

Как фермеры в Украине собирают урожай "градов" и "ураганов"

Война в Украине угрожает глобальным поставкам пшеницы, а это может обернуться голодом в тех или иных уголках мира. Россия блокирует украинский экспорт через Черное море. А кроме того - на значительной части плодородных земель Украины бушуют боевые действия, мешая уборке урожая и посевам на будущий год.
Экономика и бизнес30 мая 2022 г.01:59 мин.
external

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)

Уже в пятницу порт Черноморск возле Одессы может покинуть первый за время войны корабль с украинским зерном - грузом, которого ждут по всему миру. С 24 февраля, когда Владимир Путин начал так называемую "спецоперацию по освобождению Донбасса", морские маршруты были заблокированы Россией. По итогам договоренностей в Стамбуле неделю назад зерно уже готовится к отправке.
Политика29 июля 2022 г.30:10 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие на учениях в Одесской области (фото из архива)
Трансляция

ЕС планирует тренировать украинских военных в самой Украине

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - старик замахивается веслом над золотой рыбкой, говоря: "Получай, неделательная рыбка"

"Нежелательный" лосось, или Кто виноват в спаде экономики РФ

"Нежелательный" лосось, или Кто виноват в спаде экономики РФ

Политика25 мин. назад
Ольга Тихомирова

Россия бьет по портам Украины. Кругом изменники. DW Шоу

Россия бьет по портам Украины. Кругом изменники. DW Шоу

Политика46 мин. назад61:14 мин.
Здание ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ не будет рассматривать жалобу России против Украины

ЕСПЧ не будет рассматривать жалобу России против Украины

Конфликты3 ч. назад
Сцена из постановки на сцене Театра имени Максима Горького

Моббинг и страх за кулисами. Правда вышла наружу?

Моббинг и страх за кулисами. Правда вышла наружу?

Культура10 ч. назад
Крымский мост после взрывов 17 июля

Взрывы на Крымском мосту и другие события 509-го дня войны

Взрывы на Крымском мосту и другие события 509-го дня войны

Конфликты20 ч. назад
Акция протеста перед Олимпийским стадионом

Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Культура23 ч. назад
На главную страницу