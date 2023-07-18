Евросоюз, ООН и Турция хотят вернуть РФ в "зерновую сделку"

Евросоюз не будет вести с РФ переговоры о возвращении к "зерновой сделке", но готов выслушать предложения ООН. "Будет ли это означать изменение нашей политики, решать государствам-членам", - пояснил DW чиновник ЕС.

Европейский Союз совместно с ООН и Турцией работает над возвращением "зерновой сделки" с Россией, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе во вторник, 18 июля. "Наше первоочередное намерение - заставить Россию пересмотреть ее решение о выходе из этой договоренности, - сказал он. - Россия своими действиями ставит под угрозу безопасность сотен миллионов людей".

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не намерен вступать в переговоры с Россией и что ему не поступало прямых предложений от лидеров этой страны. Москва сообщит свою позицию ООН и Турции, руководство которых будет вести с ней переговоры о возобновлении договоренностей, а затем передаст ЕС запросы РФ, указал он.

По его словам, Евросоюз готов обговорить с ООН ее предложения о потенциальных дальнейших шагах. "Мы открыты для обсуждения любых возможных непреднамеренных последствий наших санкций по этим вопросам. А будет ли это означать изменение нашей политики, решать государствам-членам ЕС. Мы готовы прислушаться к ООН и провести внутреннюю дискуссию", - заявил брюссельский чиновник.

ЕС будет расширять "линии солидарности" с Украиной

Он также заверил, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы обеспечить вывоз зерна из Украины по европейским "линиям солидарности". "Однако полностью решить эту проблему, созданную Путиным, мы не сможем", - констатировал собеседник DW.

Брюссель пообещал активно расширять маршруты этих транспортных путей, по которым в принципе вывозится больше украинского зерна, чем по морю.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 20 июля в Брюсселе последствия российского выхода из Черноморской зерновой инициативы. Они также обговорят обязательства ЕС перед Украиной в области безопасности и составные дальнейшей поддержки как военного, так и невоенного характера. Еще одной темой Совета ЕС по иностранным делам станет "формула мира" Владимира Зеленского и продвижение этой инициативы, в том числе в преддверии будущего Саммита мира.

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