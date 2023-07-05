Конец "зерновой сделки": что это означает и чего ожидать?

Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются Россия, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля. DW о том, как оно работает и что может случиться, если сделку не продлят.

Некогда названное генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем "маяком надежды", зерновое соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности 22 июля 2022 года, находится на грани окончательного прекращения. Заключенные договоренности, также известные как Черноморская зерновая инициатива, и касающиеся безопасной транспортировки зерна и продовольствия из украинских портов, в последние месяцы неоднократно продлевались. Последний раз - 17 мая на два месяца.

Сейчас Россия, ссылаясь на то, что не выполняются условия соглашения об экспорте ее продовольствия и удобрений, заявляет о нежелании продлевать его действие - что может иметь последствия для многих регионов мира.

Почему это соглашение важное?

Украина является крупным мировым производителем зерна, выращивая и экспортируя в основном пшеницу, кукурузу и ячмень. В 2021-2022 годах она занимала седьмое место в мире по производству пшеницы - 33 млн тонн. Ее опережали только Австралия, США, Россия, Индия, Китай.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, под угрозой оказалось снабжение зерном многих государств, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, где ситуацию с обеспечением населения продовольствием существенно ухудшила пандемия COVID-19. Ведь, по данным Еврокомиссии, на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% - кукурузы, 13% - ячменя.

В 2021-2022 годах Украина занимала седьмое место в мире по производству пшеницы Фото: Alexey Furman/Getty Images

Цены на продовольствие на мировом рынке росли еще до российского вторжения, но оно вызвало их дальнейший скачок по всему миру. Кроме того, из-за блокады РФ портов Украины на Черном море миллионы тонн не могли быть доставлены импортерам и грозили испортиться.

По данным ЕС, "поддержание поставок украинского зерна остается крайне важным для глобальной продовольственной безопасности". Но нынешнее соглашение имеет большое значение и для самого Киева, поскольку только с марта 2022 года экспорт зерна принес экономике страны около 700 млн долларов.

Как работает "зерновая сделка"?

Договоренности регулируют экспорт зерна из украинских черноморских портов Одессы, Черноморска и Южного. Для этого суда должны пересечь Черное море в направлении Стамбула по согласованному гуманитарному морскому коридору. Там суда, направляющиеся в украинские порты и из них, досматриваются на контролируемой Турцией базе спецгруппой, состоящей из российских, турецких, украинских инспекторов и представителей ООН.

Две оперативные группы ООН должны обеспечить, с одной стороны, возможность транспортировки украинского зерна через Черное море, с другой - содействовать экспорту российских продуктов питания и удобрений.

Насколько успешно выполняется соглашение?

Черноморская зерновая инициатива и коридоры солидарности ЕС для поддержки украинского экспорта сельскохозяйственных и других товаров, по оценкам наблюдателей, помогли снизить и стабилизировать цены на продовольствие на мировом рынке. На сегодняшний день (по состоянию на май 2023 года) в рамках зернового соглашения было экспортировано более 30 млн тонн зерна и других продуктов питания. В целом мировое производство зерна в сельхозсезоне 2021-2022 годов составило, по данным Продовольственной организации ООН (FAO), 2813 млн тонн, а в сезоне 2022-2023 годов ожидается на уровне 2786 млн тонн.

Украина и Запад утверждают, что от зерновой сделки больше всего выигрывают бедные страны. Сообщалось, что 64% процента украинского экспорта пшеницы были направлены в развивающиеся страны, а кукуруза экспортировалась почти поровну в промышленно развитые и развивающиеся государства. При этом экспорт украинского продовольствия, ставший возможным благодаря соглашению, в мае сократился примерно на три четверти по сравнению с октябрем 2022 года.

Судно с украинским зерном в проливе Босфор, август 2022 года Фото: Yasin Akgul/AFP/Getty Images

С одной стороны, все больше судоходных компаний уклоняются от риска отправки судов по небезопасному маршруту. С другой - существуют строгие правила, которые затрудняют быстрый проход судов. Генсек ООН Гутерриш недавно выразил свое недовольство выполнением соглашения. "Замедление темпов проверок судов означает, что меньшее их число прибывает и покидает украинские порты, а значит, меньше зерна поступает", - отмечается в заявлении зампресс-секретаря главы ООН Фархана Хака.

Между тем Россия, со своей стороны, постоянно подчеркивает, что ее интересы в рамках сделки не соблюдаются, требования не выполняются и что западные санкции мешают поставкам российской сельхозпродукции на мировой рынок. Западные санкции прямо не распространяются на экспорт зерна из РФ, но, как указывают в Москве, осложняют, в частности, вопросы фрахта и страхования поставок.

При этом сама РФ в последние годы ограничивала вывоз зерна с помощью экспортного налога, а иногда даже вводила запрет на экспорт. 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и что Москва думает о том, чтобы выйти из нее.

Что может произойти, если зерновую сделку не продлят?

Сможет ли Украина продолжать отгружать зерно в том же количестве, если соглашение не продлят, остается неясным. Одной из проблем может стать высокая стоимость страхования судов. Для тех из них, которые хотят пересечь Черное море, уже сейчас необходимо страхование на тысячи долларов.

Поэтому без согласия России судоходные компании могут не решиться позволить судам продолжать плавание через зону ведения боевых действий. Перевозка зерна по суше также может стать затруднительной. С начала конфликта Украина также экспортировала большое количество зерна через восточноевропейские страны Евросоюза. Однако при этом возникли многочисленные логистические проблемы, в том числе тот факт, что количество имеющихся грузовых вагонов просто слишком мало для вывозимых объемов зерна.

Кроме того, поставки из Украины через восточноевропейские страны ЕС вызвали недовольство тамошних фермеров. Они утверждают, что украинское зерно сбивает цену на местную продукцию и что они теряют рынки сбыта для своего урожая. Чтобы решить проблему стабилизации рынка, Евросоюз в начале июня ввел ограничения на импорт. Таким образом, хотя украинское зерно и далее можно перевозить через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, его нельзя теперь продавать в этих странах.

Представитель ООН Фархан Хак подчеркивает, что эта организация считает своим долгом продолжение поддержки Черноморской зерновой инициативы и договоренности о содействии российскому экспорту продовольствия и удобрений. По словам Хака, это особенно важно в данный момент, когда начинается сбор нового урожая зерна как в Украине, так и в России.

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