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Евросоюз продлевает ограничения на импорт украинского зерна

Дмитрий Вачедин
37 мин. назад

Ограничения на ввоз украинского зерна в пять стран ЕС остаются в силе до 15 сентября. Затем Брюссель обещает их отменить.

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Комбайн в Украине
Уборка урожая в Одесской областиФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Евросоюз продлил временный запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти стран-членов ЕС до 15 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в понедельник, 5 июня.

Брюссель 2 мая ввел временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию как меру поддержки собственных фермеров, недовольных падением цен на сельскохозяйственную продукцию из-за украинских поставок. Евросоюз объявил, что собирается отменить все ограничения к 15 сентября, однако ныне они необходимы "из-за исключительных обстоятельств", включающих логистические сложности и недостаток в мощностях по хранению.

При этом меры "соответствуют твердой приверженности ЕС поддержке Украины и сохранению ее возможностей экспортировать свое зерно, которое имеет решающее значение для обеспечения мира продовольствием", говорится в сообщении Брюсселя.

Украинские фермеры, долгое время лишенные возможности вывозить зерно через черноморские порты, воспринимают ограничения Евросоюза крайне критически и требуют их отмены.

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