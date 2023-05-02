В пяти странах ЕС запрещен импорт четырех товаров из Украины

ЕС ввел временный запрет на импорт четырех украинских сельхозпродуктов в соседние с Украиной страны. При этом транзит может продолжаться. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия отменят запреты на ввоз продуктов из Украины.

Европейская комиссия приняла исключительные временные меры в отношении импорта четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пяти странах ЕС - Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Импорт этих товаров запрещен со вторника, 2 мая, по 5 июня 2023 года. Транзит товаров через эти страны в другие государства Евросоюза или за пределы ЕС может продолжаться.

При этом Еврокомиссия готова вновь ввести эти меры после 5 июня, пока сохраняется исключительная ситуация, заявили в Брюсселе: "Эти меры необходимы, учитывая исключительные обстоятельства серьезных узких мест в логистике, с которыми столкнулись пять стран-членов ЕС".

Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние запреты в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также других продуктов, поступающих из Украины, сообщили в Еврокомиссии.

Другие меры Брюсселя в отношении импорта из Украины

Помимо этого, Брюссель выделит пяти вышеназванным странам пакет финансовой помощи на 100 млн евро из сельскохозяйственного фонда ЕС. Это будет уже второй транш - первый составил 56 млн евро и был предоставлен трем странам: Польше, Болгарии и Румынии.

Далее Евросоюз проведет расследование ситуации на внутреннем рынке в отношении других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Кроме того, Еврокомиссия пообещала принять меры по облегчению транзита украинских сельхозпродуктов по транспортным "линиям солидарности" в другие страны Евросоюза и за его пределы.

В 2022 году ЕС временно либерализовал весь импорт из Украины до 5 июня 2023 года и ожидается, что в ближайшее время этот режим будет продлен еще на год. Мощный приток украинской сельхозпродукции на границах повлиял на логистические затраты и создал узкие места, что привело к переполнению складских мощностей и перегрузке логистических цепочек. Кроме того, эти исключительные обстоятельства влияют на экономическую жизнеспособность местных производителей, указывают в Брюсселе.

Смотрите также: