Экспорт из Украины: в Брюсселе обсудили, что не работает

Чтобы решить проблемы с импортом украинской сельхозпродукции, Европейский Союз должен в первую очередь способствовать удешевлению логистики, сказал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в понедельник, 24 апреля, в Брюсселе. Он принял участие в заседании комитета Европарламента по сельскому хозяйству и обсудил с депутатами проблемы украинских фермеров и возможные способы их решения.

По словам замминистра, дороговизна логистики, высокая стоимость перевозок аграрной продукции не только негативно влияет на цену украинского экспорта, но и съедает львиную долю доходов украинских фермеров. Дмитрасевич пояснил, что до полномасштабного российского вторжения 95 процентов экспорта сельхозпродукции шли через морские порты Украины - Еврокомиссия ранее называла цифру в 90 процентов. После того, как эти пути были заблокированы Россией, сельхозпродукция стала перевозиться по"линиям солидарности" в Евросоюз. Однако неналаженные цепочки поставок и разница в стандартах железной дороги сильно влияют на стоимость перевозок.

"Инфраструктура ЕС не приспособлена к такому уровню транзита аграрной продукции",- констатировал замминистра и привел в пример недостаточное количество вагонов-зерновозов и специальных морских терминалов в портах. По его словам, потенциал есть у балтийских портов, которые сейчас недогружены.

Насущная проблема - заминированные поля

Он также попросил у Евросоюза дальнейшей помощи в разминировании полей. По данным Киева, более 20 процентов сельскохозяйственных угодий Украины оккупированы, заминированы или отравлены взрывчатыми веществами. Заминировано 470 000 га сельскохозяйственных угодий. Если разминирование будет вестись сегодняшними темпами, то 20 лет понадобится на одну только расчистку сельскохозяйственных земель, указал Дмитрасевич. Другие вызовы нового сезона - нехватка ликвидности у украинских аграриев и их неспособность погасить кредиты, а также много потерянной и поврежденной сельхозтехники.

Он рассказал евродепутатам, как украинские аграрии пытаются решать проблемы сами: "Например, в Харьковской области разминируют поля самостоятельно с помощью металлоискателей, на свой страх и риск. Фермеры делятся друг с другом оставшимся оборудованием, семенами и удобрениями".

Фермеры работают себе в убыток

Дмитрасевич попросил Евросоюз помочь с предоставлением посевного материала и компенсацией налоговых ставок для фермеров. "Мы начали посевную, фермеры работают, но 90 процентов работают себе в убыток, - сказал он. - Фермеры не зарабатывают, а выживают". Украинские власти прогнозируют, что в 2023 году урожая будет на 10 процентов меньше, в том числе из-за нехватки оборотных средств у аграриев.

На вопрос депутатов, почему украинское зерно частично остается в соседних странах, Дмитрасевич ответил, что оно не оставалось бы там, если бы на него не было спроса. По данным Киева, более 50 процентов продукции, экспортированной в Польшу и Венгрию, более 80 процентов продукции, экспортированной в Словакию, и более 90 процентов продукции, экспортированной в Румынию, перемещались через эти страны транзитом.

Ситуация с поставками в соседние страны "была взаимовыгодной"

При этом Польша в 2022 году экспортировала рекордные объемы сельхозпродукции, указал замминистра. Например, экспорт зерна и продуктов его переработки из Польши увеличился на 40 процентов в эквиваленте это составило 6,6 млрд евро. Страна экспортировала 3,88 млн тонн кукурузы - на 67% больше, чем в 2021 году, при этом 2,07 млн тонн кукурузы импортировано из Украины. "Мы понимаем, что эта ситуация была взаимовыгодной", - указал чиновник.

Падение цен на зерновые последних двух месяцев вызвано не только большим количеством экспорта украинской продукции, утверждает украинская сторона. Дмитрасевич обратил внимание европарламентариев на то, что быстрый рост производства в Бразилии оказывает давление на мировые цены. Например, ее доля на мировом рынке кукурузы составляла 7,6 процента, а сейчас достигла 10 процентов.

Не дать Путину воспользоваться ситуацией

Дмитрасевич заверил, что несмотря на все сложности Киев постоянно ведет двусторонние переговоры с соседними странами. "Я уверен, что на наши дружеские отношения эта ситуация не повлияет. И мы должны приложить максимальные совместные усилия, чтобы это не играло на пользу России", - сказал он, подчеркнув, что Россия активно использует эти сложности, чтобы давить на Украину экономически блокированием черноморской зерновой инициативы.

"Если мы здесь в Евросоюзе будем ругаться и выносить это на публику, то выиграет от этого только один человек - Путин, - сказал член комитета Европарламента по сельскому хозяйству немецкий депутат Мартин Хойслинг (Martin Häusling). - Поэтому мы должны разрешать конфликты как можно быстрее - и это выполнимо". Он констатировал, что война в Украине закончится не завтра, поэтому нужно решить, как помогать и украинским фермерам, и их коллегам в соседних странах Евросоюза.

ЕС должен вносить еще больший склад

Поддерживать Украину, обеспечивая при этом поддержку фермерам ЕС - за это высказался и глава комитета немец Норберт Линс (Norbert Lins). Евросоюз должен действовать более активно и решительно, вносить еще больший вклад - например, вывести на новый уровень "линии солидарности", которые составляют значительную часть помощи ЕС Украине. Благодаря им с 22 апреля по 23 марта из Украины экспортировано 32 млн тонн зерновых и масличных культур. "Однако этот успех омрачился серьезными вызовами. Сейчас мы находимся в чувствительной фазе, когда нам необходимо еще теснее сотрудничать и искать решения", - обратился он к украинскому замминистра.

Сами принятые Евросоюзом меры - не проблема, проблема в том, как они воплощаются в жизнь, уверен чешский депутат Мартин Хлавачек. "Линии солидарности" призваны не позволить России спровоцировать рост цен на зерно,как это было в случае с энергией", - сказал он, подчеркнув, что необходимо добиться, чтобы зерно проходило через ЕС транзитом. Итальянский парламентарий Герберт Дорфман указал, что "линии солидарности" должны быть "более солидарными", а Еврокомиссии стоит в большей степени заботиться о том, что происходит с украинскими продуктами на территории ЕС. Эти продукты должны доходить до африканских и азиатских стран, заявила депутат от Испании Клара Агилера, но главное - поддерживать Украину и продолжать развивать транспортную инфраструктуру для экспорта оттуда.

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