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Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Брюссель представил решение проблемы с импортом из Украины

Ксения Польская Брюссель
59 мин. назад

Глава Еврокомиссии предложила пяти странам ЕС, чьи рынки затронул наплыв украинской сельхозпродукции, новую финансовую помощь на сумму 100 млн евро и другие решения.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала письмо правительствам Польши, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии с предложениями выхода из сложившейся ситуации с украинской сельхозпродукцией. Об этом сообщила официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант в среду, 19 апреля, на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, в своем обращении фон дер Ляйен подчеркнула, что полностью осознает опасения стран по поводу роста импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции на рынки Европейского Союза. Она подчеркнула, что с учетом единого рынка и таможенного союза ЕС для решения этих проблем необходим общеевропейский подход.

Финансовая помощь, превентивные меры, расследование

Предложение Еврокомиссии состоит из трех частей. Первая - это новый пакет финансовой помощи в размере 100 млн евро для поддержки фермеров в пяти странах. Вторая - превентивные меры в соответствии с правилами торговли ЕС в отношении зерна, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Третья - расследование Еврокомиссии в отношении других продуктов, поступающих на рынок Евросоюза из Украины.

"С одной стороны, мы стремимся поддерживать Украину в экспорте, в том числе сельскохозяйственной продукции, поскольку это является спасательным кругом для украинской экономики, мы стремимся вывести эту сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, где она необходима для решения проблем продовольственной безопасности, а с другой стороны, мы полностью привержены поддержке наших фермеров", - сказала Дана Спинант.

В связи с перенасыщением рынка украинской сельскохозяйственной продукцией, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария в одностороннем порядке ввели запрет на ее импорт. В Брюсселе указывают, что торговые правила - это прерогатива Евросоюза и настаивают на поиске совместных решений.

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