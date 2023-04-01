Импорт сельхозпродукции в ЕС: чем возмущены соседи Украины

Соседние с Украиной страны требуют от Брюсселя масштабных мер защиты внутреннего рынка от наводнившей их украинской сельхозпродукции. Удастся ли Брюсселю поддержать украинцев, не оставив в беде собственных фермеров?

Война в Украине и ее последствия продолжают влиять на фермеров в Европейском Союзе. Помимо высоких цен на топливо, корма и удобрения, ставших следствием российской агрессии, жизнь европейским аграриям в приграничных с Украиной странах осложняет беспошлинный ввоз оттуда сельхозпродукции.

Эту меру Брюссель ввел, чтобы экономически поддержать Украину, после того как ее порты были заблокированы Россией. Приостановка ввозных пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию в ЕС помогла смягчить вызванное войной экономическое давление на украинское сельское хозяйство, а железнодорожные "линии солидарности" и Черноморская зерновая инициатива облегчили торговлю и решили логистические проблемы, с которыми оно столкнулось, указывается в докладе Европейской комиссии от 30 марта. Ожидается, что эти инициативы продолжатся и в 2023 году. Между тем срок облегченного таможенного режима с Украиной истекает в июне, но Еврокомиссия уже предложила продлить его еще на год.

Сухогруз близ одесского порта, октябрь 2022 года Фото: Yulii Zozulia/Photoshot/picture alliance

Однако, в итоге, помощь понадобилась фермерам Евросоюза. Импорт зерновых, масличных культур, сахара, мяса птицы и яиц в ЕС из Украины существенно увеличился и оказал давление на региональные рынки. "Избыточное предложение, давление, ведущее к падению цен и насыщение логистических цепочек возникли в некоторых регионах Евросоюза (Польша, Болгария, Румыния), в то время как в других импорт из Украины помог компенсировать нехватку продукции из-за жарких и сухих погодных условий летом", - говорится в документе.

Продукты не доехали до Африки и Азии

Изначально предполагалось, что украинское зерно будет доставляться по "линиям солидарности" через Польшу и Румынию к морю, а оттуда - в страны Азии и Африки, но что-то пошло не так. Большой объем украинского зерна так и не покинул страны Центральной Европы. В результате продажи тамошних фермеров снизились, и они терпят убытки.

"Польские фермеры и другие аграрии в странах, граничащих с Украиной, оказались в крайне затруднительном положении и нуждаются в поддержке со стороны ЕС, - сообщила вице-председатель фракции Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Беата Шидло из Польши. - Поскольку зерно, которое на самом деле предназначено для транзита, остается в нашей стране, это влечет за собой системные, финансовые и социальные последствия".

На встрече евродепутатов с главами Еврокомиссии и Совета ЕС Шидло призвала действовать немедленно, чтобы помочь Польше и другим соседним с Украиной государствам в перевозке украинских зерновых. "Польша - одна из стран, которые больше всего помогают Украине всеми возможными способами, мы разделяем судьбу украинцев и солидарны со странами и институтами ЕС, оказывающими им помощь. Но сейчас нужна помощь нам! Польским фермерам нужна помощь!", - подчеркнула Шидло, указав на срочную необходимость не только финансовых выплат, но и системной поддержки.

За несколько дней до этого Брюссель предложил в общей сложности 56,3 млн евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам. Из этой суммы Польша получит почти 30 млн евро, Болгария - 16,7 млн, а Румыния - 10 млн. Решение было одобрено странами ЕС 30 марта. Но власти пострадавших стран считают эти выплаты слишком маленькими, а меры - недостаточными.

Прогноз: импорт из Украины продолжит расти

Импорт зерновых в Евросоюз в 2023 году может увеличиться на 44% по сравнению со средним показателем за 5 лет - до 35 млн тонн, за счет увеличения импорта из Украины, сказано в прогнозе Еврокомиссии. Импорт семян подсолнечника в ЕС, как ожидается, вырастет почти вдвое до 2,2 млн тонн - это также связано с увеличением импорта из Украины из-за перебоев в работе украинских перерабатывающих предприятий и ограниченных возможностей экспорта. В 2022 году импорт мяса птицы в ЕС вырос примерно на 15% (105 000 тонн), в основном за счет увеличения поставок из Украины, которые продолжили расти и в 2023 году.

Если приток продукции из Украины "беспрецедентных масштабов" не удастся остановить другими мерами, то, возможно, придется вернуть таможенные пошлины, заявили премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Давайте поддерживать Украину, но делать это с умом и прежде всего ставить на первое место интересы страны и польских фермеров", - написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Главы правительств пяти стран призвали власти Евросоюза разработать вместе со Всемирной продовольственной программой решение, не допускающее ввоза украинского зерна на рынки ЕС. Министры также настаивают на быстром наращивании транспортной инфраструктуры для перевозки украинских товаров - дорог, железных дорог, транспорта, а также на законодательном регулировании объемов и направлений импортной сельхозпродукции.

Участник фермерских протестов в Болгарии Фото: BGNES

Письмо появилось после протестов фермеров не только в Польше, где в министра сельского хозяйства даже бросали яйца, но и в Болгарии, у которой нет общей границы с Украиной. Украинские товары поступают туда из Румынии, на рубежах которой и прошла их акция. По данным болгарских аграриев, около 40 процентов их прошлогоднего урожая остается нераспроданным, а будущий урожай негде хранить.

Еврокомиссия не исключает возврат таможенных квот

Еврокомиссия полна решимости и далее поддерживать Украину и развивать ее торговлю, заявила на брифинге в Брюсселе ее официальная представительница Мириам Гарсиа Феррер. "Мы очень благодарны проявляющим солидарность в этом вопросе странам ЕС, но в то же время мы принимаем к сведению то влияние, которое это оказывает", - сказала она. Следующим этапом после компенсаций должны быть и другие меры, которые Еврокомиссия сейчас анализирует.

В крайнем случае, ЕС может активировать защитные положения, которые позволят снова ввести таможенные квоты на ряд украинских товаров, допустила Гарсиа Феррер, добавив, что это выяснится только после тщательного расследования. Его предмет - не только ситуация на внутреннем сельскохозяйственном рынке Евросоюза, но и причины проблем с транзитом украинских продуктов через ЕС в страны, страдающие от продовольственного кризиса.

"Мы знаем, что эта помощь (Украине. - Ред.) имеет свою цену, и ищем способы максимально помочь этим странам", - пообещал вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.

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