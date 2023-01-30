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Сбор урожая в Украине, август 2022 годаФото: Alexey Furman/Getty Images
КонфликтыЕвропа

ЕС не ограничит импорт из Украины вопреки жалобам фермеров

Ксения Польская Брюссель
39 мин. назад

Выросший объем импорта сельхозпродукции из Украины в ЕС негативно повлиял на производителей соседних с ней стран. Для смягчения последствий Брюссель ищет меры, которые не навредят Украине.

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Возросший объем ввоза сельскохозяйственных товаров из Украины в Европейский Союз повлиял на фермеров граничащих с ней стран, но ЕС не рассматривает вариант введения отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Об этом сообщил в понедельник, 30 января, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский по итогам совета профильных министров государств ЕС в Брюсселе.

Главной темой заседания была ситуация на сельскохозяйственном рынке на фоне войны в Украине. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия представили доклады о последствиях роста импорта сельхозпродукции из Украины для производителей этих стран.

Резкий рост импорта в ЕС из Украины: цифры

Януш Войцеховский сообщил, что импорт пшеницы из Украины в ЕС вырос на порядок: с 287 тыс. тонн в 2021 году до 2,8 млн тонн в 2022-м. Объем ввезенной в Евросоюз украинской кукурузы вырос почти вдвое - с 7,3 млн тонн в 2021-м до 12 млн тонн в 2022 году. Но наиболее резким оказался рост импорта в ЕС семян подсолнечника из Украины: в 2021 году этот показатель составлял лишь 25 тыс. тонн, а в 2022-м - уже 1,8 млн тонн. Например, в Болгарию до войны было поставлено 3000 тонн этого продукта из Украины, а после полномасштабного российского вторжения - 892 тыс. тонн.

Совет министров сельского хозяйства ЕС постановил, что для решения этой проблемы необходимо принять меры на уровне Евросоюза. "При этом не было никаких предложений прекратить или ограничить импорт из Украины, - подчеркнул еврокомиссар. - Речь идет о помощи фермерам, а не о барьерах или запрете ввоза товаров из Украины. Об этом не высказался ни один из представителей стран ЕС".

Как помочь восточноевропейским фермерам?

Евросоюз целиком и полностью поддерживает Украину, указал Войцеховский. Вопрос в другом: как помочь фермерам, на которых повлиял рост экспорта из Украины? Он был поднят по инициативе Польши.

У ЕС есть инструменты для решения этой проблемы, отметил еврокомиссар. В данном случае необходимо разработать схему временной поддержки, возможно, из кризисного фонда Евросоюза. В частности, фермерам нужно выплатить компенсации за хранение зерна и семян, которые они не смогли продать. Януш Войцеховский подчеркнул, что это не дорогостоящая мера и для нее не требуется крупных капиталовложений, а также что это временная проблема, которая будет решена после окончания войны.

Между тем есть один сложный вопрос, который касается ввоза курятины из Украины, сообщил он. Так, с 90 тыс. тонн до войны импорт почти удвоился до 163 тыс. тонн, чем обеспокоены представители этого бизнеса в странах граничащих с Украиной. Если конкретнее, их волнует то, что одна крупная компания в Украине контролирует более 70 процентов рынка курятины. В связи с этим Еврокомиссия пока не предпринимала никаких шагов, сказал Януш Войцеховский.

ЕС расширит помощь Украине

В целом он назвал железнодорожные "линии солидарности", по которым сельхозпродукция вывозится из Украины в ЕС, очень успешной инициативой и напомнил, что в начале российского вторжения вывоз товаров из Украины был практически полностью заблокирован. В Брюсселе уверены, что "линии солидарности" необходимо укреплять, несмотря ни на что.

Между тем общая ситуация на европейском сельскохозяйственном рынке в последние месяцы стабилизировалась, сообщил министр сельского хозяйства председательствующей в ЕС Швеции Петер Куллгрен. Однако российское вторжение сильно повлияло на рынок, а высокие цены на энергоносители остаются проблемой для сельского хозяйства. Министры обсудили дальнейшую поддержку украинского сельскохозяйственного сектора, поскольку из-за войны в Украине сильно сократилось производство.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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