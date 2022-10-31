Экспорт сельхозпродукции из Украины достиг 21 млн тонн

По "линиям солидарности" между Украиной и ЕС уже удалось вывезти 14 млн тонн украинской сельхозпродукции, а по Черному морю - 7 млн тонн, сообщили в Евросоюзе.

Благодаря налаженным между Украиной и Европейским Союзом железнодорожным "линиям солидарности", с начала мая по 20 октября 2022 года из Украины в ЕС удалось вывезти 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в понедельник, 31 октября.

В ответ на вопрос DW он уточнил, что объем вывезенной из Украины сельскохозяйственной продукции по черноморскому коридору, открытому в конце июля 2022 года, составил 7 миллионов тонн за все время действия "зерновой сделки". Таким образом, из Украины было экспортировано в общей сложности 21 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По данным Еврокомиссии на 20 сентября этот показатель составлял 14 млн тонн.

Главный транспортный канал между ЕС и Украиной

"Линии солидарности" - основной транспортный канал экспорта и импорта между Украиной и Евросоюзом, подчеркивают в ЕС. Общий объем сырья и товаров, перевезенный по этим железнодорожным путям с мая 2022 года, составил 29 млн тонн. Помимо сельхозпродукции из Украины вывозится сталь, а ввозится гуманитарная помощь и товары первой необходимости, уточнил Стефан де Кеерсмакер.

После полномасштабного вторжения России в Украину международному сообществу совместно с Киевом удалось организовать два альтернативных способа вывоза украинских товаров - "линии солидарности" Евросоюза с Украиной и черноморский коридор. "Линии солидарности" между Украиной и ЕС открылись в мае, а временная договоренность о разблокировке грузовых судов в портах Украины была достигнута в июле. Согласно последним подобным данным Еврокомиссии, в августе на "линии солидарности" приходился 61 процент экспорта сельхозпродукции из Украины (2,6 млн тонн), а на черноморский коридор - 39 процентов (1,6 млн тонн).

"Линий солидарности" будет больше

29 октября Россия заявила, что приостанавливает действие "зерновой сделки" на неопределенный срок на фоне атаки по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе в аннексированном Крыму. При этом "линии солидарности" продолжат работу, подчеркивают в Еврокомиссии. Это транспортное сообщение рассчитано на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а его работа будет совершенствоваться.

"Линии солидарности" - чрезвычайно важный подход к транспортировке украинской сельскохозяйственной и другой продукции, в этом мнении мы едины со странами G7 и США", - подчеркнула представительница Еврокомиссии в сентябре.

В июле экспортная сельхозпродукция проходила по пяти основным "линиям солидарности" через дюжину контрольно-пропускных пунктов на границах Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, а также на молдавско-румынской границе. На разных стадиях разработки находятся еще 15 транспортных направлений, по которым украинское зерно и семена будут доставляться через всю Европу в порты Балтийского, Северного, Средиземного и Адриатического морей, сообщили в Еврокомиссии.

В Брюсселе обещают инвестировать в инфраструктуру - построить дополнительные полосы, парковочные места, предоставить оборудование, например, системы рентгеновского контроля, увеличить число кадров. Киев, со своей стороны, должен усовершенствовать систему организации движения грузовых колонн, указали в Еврокомиссии.

С 1 октября Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита, что упростило для нее большую часть формальностей, связанных с перемещением товаров через границы ЕС.

Серьезной проблемой остается ширина железнодорожной колеи в Украине, отличающаяся от европейской, констатируют в ЕС. На эту тему в Евросоюзе сейчас проводится исследование с конечной целью выработать способы оптимизации системы "линий солидарности", на что будут направлены долгосрочные инвестиции.

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